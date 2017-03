Metallica tour 2018, tre concerti in Italia a febbraio

Pochi minuti fa, il grande annuncio: le date dei concerti del tour 2017/2018 dei Metallica. La tournée partirà a settembre, e in Italia la band arriverà con tre appuntamenti il prossimo febbraio, a Torino e a Bologna.

“Il WorldWired Tour continua in Europa!“ annuncia il post sulla pagina ufficiale della band, che concluderà il suddetto tour a maggio del prossimo anno.

A novembre è stato pubblicato “Hardwired… to Self-Destruct“: “La produzione è di altissimo livello, l’ascolto è pieno e piacevole, tutti gli strumenti hanno il loro spazio (compreso, ahimè, la batteria) i suoni sono bilanciati e potenti nei punti giusti, i pezzi hanno corpo e tridimensionalità, cosa che darà rispetto ai lavori precedenti una longevità più duratura che quella di un paio di dolorosi ascolti.” (La recensione dell’album)

Metallica tour 2018

10 febbraio 2018 – Torino

Pala Alpitour

12 febbraio 2018 – Bologna

Unipol Arena

14 febbraio 2018 – Bologna

Unipol Arena

Biglietti

Come riportato da LiveNation:

Gli iscritti al Legacy Met Club potranno accedere ad una prevendita dedicata a partire dalle 10.00 del 21 marzo.

Gli iscritti a #MyLiveNation potranno accedere a una prevendita anticipata dalle 10.00 del 22 marzo. Registrati gratuitamente o accedi al tuo account su livenation.it per acquistare il tuo biglietto in anticipo!

La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 24 marzo alle ore 10.00 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Attenzione:

Tutti biglietti riporteranno il nome dell’acquirente così come presente sulla carta di credito utilizzata per il pagamento. Il titolare del pagamento dovrà presentare all’ingresso, unitamente al biglietto, la carta di credito utilizzata per il pagamento e un documento di identità. Se i biglietti verranno ritirati sul luogo dell’evento, dovranno essere presentati all’atto del ritiro la carta di credito utilizzata per l’acquisto e un documento d’identità di colui che ha effettuato l’acquisto.

Ogni biglietto acquistato tramite i canali ufficiali comprenderà una copia fisica o digitale di Hardwired…To Self-Destruct. Le informazioni saranno fornite nella mail di conferma dell’acquisto biglietti. Le istruzioni su come regalare l’album, nel caso l’acquirente già lo possieda, saranno disponibili sulla pagina dedicata al download. La scelta della copia fisica dell’album comporterà il sostenimento delle spese di spedizione.

