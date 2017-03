Metallica Tour 2018, i prezzi dei biglietti dei concerti di Torino e Bologna

I Metallica torneranno in Italia a febbraio 2018 con l’atteso WorldWired Tour, una serie di concerti che inizierà in Sudamerica con tre concerti al Lollapalooza e poi si distribuirà, tra Nordamerica ed Europa, per quasi un anno. I concerti italiani si terranno a Torino (10 febbraio 2018) e Bologna (12 e 14 febbraio 2018).

Come già confermato alcuni giorni fa, per i concerti dei Metallica i biglietti saranno nominativi: ciò significa che l’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi personalmente alla cassa per il ritiro del biglietto. Nel caso di acquisto cumulativo, l’acquirente dovrà presentarsi al botteghino con le altre persone alle quali è destinato il biglietto.

Metallica Tour 2018, i dettagli dei biglietti

10 febbraio 2018 – Torino, Pala Alpitour

12 febbraio 2018 – Bologna, Unipol Arena

14 febbraio 2018 – Bologna, Unipol Arena

Le prevendite si apriranno in tre tranche: dalle 10 del 21 marzo per gli iscritti a Legacy Met Club (2 biglietti per cliente), dalle 10 del 22 marzo per gli iscritti a My Livenation (2 biglietti per cliente) e dalle 10 del 24 marzo per la vendita generale (4 biglietti per cliente).

Saranno disponibili tre tipologie di biglietti il cui prezzo sale a seconda di quanto ci si avvicina al palco, che verrà installato al centro del parterre: 51,75€, 74,75€ e 92,00€. In tutti e tre i casi la prevendita è inclusa.

Saranno infine disponibili tre pacchetti VIP i cui dettagli sono di seguito riportati:

Pacchetto Vip 1 – “Hardwired Experience” (12 per data, solo per Torino)

Prezzo pacchetto: € 2.399,00

Il pacchetto comprende:

• Un (1) biglietto di 1° settore numerato entro le prime due (2) file del settore

• Ingresso dedicato ‘Through The Never’ per accedere all’interno del palazzetto

• Possibilità di incontrare i membri della band all’interno del backstage (differenti per ogni show)

• Foto di gruppo con tutti e 12 gli ‘Hardwired Experience’ fan e con tutti e quattro (4) i membri dei Metallica

• Un (1) setlist autografata da tutti e quattro i membri dei Metallica

• Ingresso al ‘Sanitarium Rubber Room’ comprensivo di:

– Possibilità di Bar a pagamento comprensivo di due (2) free drink (no alcolici a minorenni)

– Cena allo ‘Spit Out The Bone’ Buffet

– Accesso al ‘Memory Remains’: una mostra esclusiva con cimeli della band, abiti di scena, strumenti, effetti personali e molto altro ancora

• Un (1) poster dei Metallica in edizione limitata

• Un (1) t-shirt dei Metallica

• Punto vendita merchandise riservato

• Personale VIP NATION dedicato in loco

Pacchetto Vip 2 – “Whiplash Experience” (solo per Torino)

Prezzo pacchetto: € 369,00

Il pacchetto comprende:

• Un (1) biglietto di 1° settore numerato entro le prime dieci (10) file del settore OPPURE un (1) biglietto Parterre In Piedi

• Ingresso anticipato al Parterre In Piedi (esclusivamente se è stato acquistato il Parterre In Piedi)

• Ingresso dedicato ‘Through The Never’ per accedere all’interno del palazzetto

• Ingresso al ‘Sanitarium Rubber Room’ comprensivo di:

– Possibilità di Bar a pagamento comprensivo di un (1) free drink

– Cena allo ‘Spit Out The Bone’ Buffet

– Accesso al ‘Memory Remains’: una mostra esclusiva con cimeli della band, abiti di scena, strumenti, effetti personali e molto altro ancora

• Un (1) poster dei Metallica in edizione limitata

• Un (1) t-shirt dei Metallica

• Punto vendita merchandise riservato

• Personale VIP NATION dedicato in loco

* Si applicheranno le leggi correnti per la distribuzione delle bevande alcoliche

** Nota bene, gli orari e il luogo di svolgimento delle attività che accadono prima dell’inizio del concerto potranno variare a seconda della venue durante la giornata.

Pacchetto Vip 3 – “Unforgiven” (Bologna e Torino)

Prezzo pacchetto: € 179,00

Il pacchetto comprende:

• Un (1) biglietto di 1° settore numerato OPPURE un (1) biglietto Parterre In Piedi

• Ingresso dedicato ‘Through The Never’ per accedere all’interno del palazzetto

• Un (1) poster dei Metallica in edizione limitata

• Un (1) articolo esclusivo del merchandise dei Metallica in regalo

• Personale VIP NATION dedicato in loco

Nota bene: l’ingresso anticipato e l’accesso al ‘Memory Remains’ dei Metallica non sono inclusi nel pacchetto “Unforgiven”

Comments

comments