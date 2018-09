Metallica tour 2019, un concerto in Italia a maggio

Dopo giorni di indiscrezioni e di un susseguirsi di voci di corridoio finalmente è ufficiale: i Metallica torneranno in Italia anche nel 2019, per un’unica data open air il prossimo 8 maggio presso l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Per l’occasione, in apertura si esibiranno i Ghost e la giovane band norvegese Bokassa.

Prosegue quindi con successo il WorldWired Tour (che come sappiamo ha già toccato anche il suolo italico per tre date lo scorso febbraio), durante il quale Hetfield e soci batteranno ancora l’Europa per una serie di show durante la tarda primavera e l’estate del 2019.

Metallica tour 2019

Mercoledì 8 maggio – Ippodromo SNAI San Siro, Milano

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club a partire dalle ore 10.00 di martedì 25 settembre, per i possessori di carta American Express a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 (per 48 ore) e per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Sarà inoltre disponibile lo speciale Wherever I May Roam Black Ticket: il biglietto consentirà accesso al parterre per qualunque show dei Metallica in Europa e Gran Bretagna nel 2019. I possessori del biglietto Black Ticket dovranno solamente scegliere lo show a cui partecipare e prenotare online entro 48 ore dalla data scelta. Un numero limitato (750) di Black Ticket sarà messo in vendita al prezzo di 598€.

Ogni biglietto acquistato presso punti vendita autorizzati include la scelta di una copia fisica o digitale dell’edizione standard del disco “Hardwired…To Self-Destruct”.

