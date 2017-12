MGMT, il nuovo singolo si intitola When You Die

Non esattamente un titolo leggero, ma il ritorno dei MGMT ha un certo peso già di suo: la band ha pubblicato il secondo singolo “When You Die” che anticipa l’uscita del disco previsto a febbraio 2018, a cinque anni di distanza dall’ultimo album chiamato col nome della band. Il primo estratto dalla nuova fatica del duo newyorkese, arrivato già a ottobre scorso, si intitolava invece “Little Dark Age”.

C’è una discreta attesa per il ritorno dei MGMT che hanno influenzato in un certo qual modo l’elettronica con la loro esplosione di qualche anno fa. Molti li hanno criticati, alcuni non li hanno capiti, altrettanti li hanno incensati. Se il nuovo album dei MGMT (contrazione a codice fiscale di The Management) riuscirà a confermare il loro posto nel mondo, sarà tutto da capire: per adesso le atmosfere oscure del nuovo singolo When You Die iniziano a creare il terreno.

