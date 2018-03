Mi Ami 2018, il 25 e 26 maggio a Milano con Prozac+ e altri

Nel pomeriggio di oggi è stata confermata la lineup di Mi Ami 2018. Il festival, uno dei punti di riferimento per la musica italiana e definito “Il festival della musica bella e dei baci” dagli organizzatori, si terrà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) il 25 e 26 maggio prossimi. Una locandina che presenta molti dei nomi più rappresentativi della scena italiana e ben due esclusive: Ex-Otago e i Tre Allegri Ragazzi Morti, che in Lombardia si esibiranno per la loro unica data estiva. Importanti anche i ritorni di Prozac+, che in quest’occasione festeggeranno il ventesimo anniversario del successo “Acido Acida”, e la presenza di un’artista conosciuta anche a livello mainstream come Francesca Michielin.

Tra gli altri nomi spiccano anche la presenza di Colapesce, Giorgieness, Selton, Frah Quintale e Willie Peyote, in una lineup ancora in fase di definizione.

Mi Ami 2018, la lineup del festival

