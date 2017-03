Michael Kiwanuka tour 2017, un concerto a I-Days con i Radiohead

I biglietti dell’evento del 16 giugno sono già in vendita al prezzo di 60 euro più diritti di prevendita.

I molti fan di Michael Kiwanuka avranno finalmente modo di sentire dal vivo i brani del suo ultimo album “Love & Hate” . Un lavoro dallo stampo Motown scritto nel 2016, e considerato dagli addetti ai lavori come un vero e proprio capolavoro.

Anche Michael Kiwanuka sarà in concerto all ‘I-Days Festival 2017 ! Dopo l’annullamento del suo show previsto al Fabrique di Milano lo scorso novembre, il tour 2017 porterà l’artista britannico a Monza il 16 giugno , lo stesso giorno di James Blake e Radiohead .

