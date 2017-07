Michele Bravi tour 2017, il calendario dei concerti

Michele Bravi dopo una buona prestazione a Sanremo e dopo gli ottimi risultati ottenuti con la pubblicazione dell’album “Anime di carta” ha annunciato le date dei concerti del tour 2017.

Il suo “Anime di carta tour 2017” partirà il 3 novembre da Firenze e toccherà le città di Padova, Milano, Roma, Napoli, Bari, Perugia, Bologna e Torino. Michele ha commentato in questo modo su Facebook la notizia: “L’inizio di un nuovo percorso che nasce guardandosi gli occhi e parlandosi da vicino. Nuove pagine, nuove canzoni, nuovi capitoli della nostra storia”.

Michele Bravi tour 2017

3 novembre – Obihall, Firenze

4 novembre – Gran Teatro Geox, Padova

5 novembre – Fabrique, Milano

10 novembre – Atlantico Live, Roma

11 novembre – Casa della Musica, Napoli

12 novembre – Demode’ Club, Bari

16 novembre – Afterlife, Perugia

17 novembre – Estragon, Bologna

19 novembre – Teatro Della Concordia, Venaria Reale (To)

I biglietti per i concerti del tour 2017 di Michele Bravi sono in vendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 14:30 di martedì 27 giugno e in tutte le altre prevendite autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 30 giugno.

