I migliori album del 2016 nel POLLO redazionale

Tutte le cose belle prima o poi finiscono. E sarà così anche per Outune.net. Senza dilungarci troppo su questo, concentriamoci sulla classifica dei migliori album dell’anno 2016 per la redazione. 365 giorni in cui ci son stati troppi necrologi e troppe uscite come da tradizione. Tuttavia questo è stato un anno decisamente interessante, con molte release importanti e alcuni dischi decisamente top.

Dilagante l’affermazione dei Radiohead, autori di uno di quei lavori che resisteranno alla prova del tempo. Gioie anche per vecchie (o vecchissime) querce del rock e nuove leve del metal. Tra i nominati buona la rappresentanza del rap di qualità e anche della musica italiana, con varie diramazioni underground che fan sempre piacere.

MIGLIORI ALBUM 2016 – Classifica Redazione

1 – Radiohead – A moon Shaped Pool, 52 punti (!!), 7 menzioni (!!)

2 – Avenged Sevenfold – The Stage, 30 punti, 3 menzioni

3 – David Bowie – Blackstar, 30 punti, 3 menzioni

4 – Brian Fallon – Painkillers, 20 punti, 2 menzioni

5 – Periphery – III Select Difficulty, 16 punti, 2 menzioni

6 – Iggy Pop: Post Pop Depression, 14 punti, 3 menzioni

7 – Nick Cave: Skeleton Tree, 14 punti, 3 menzioni

8 – Red Hot Chili Peppers: The Getaway, 14 punti, 2 menzioni

9 – Green Day – Revolution Radio, 12 punti, 3 menzioni

Tutti gli altri album nominati (ordine alfabetico):

A Tribe Called Quest – We Got It From Here… Thank You 4 Your Service

Afterhours – Folfiri o Folfox

Alessandra Amoroso – Vivere a colori

Alter Bridge – The Last Hero

Annalisa – Se avessi un cuore

Architects – All Our Gods Have Abandoned Us

Astronoid – Air

Badbadnotgood – IV

Beartooth – Aggressive

Biffy Clyro – Ellipsis

Bon Iver – 22, A Million

Botany – Deepak Verbera

Bury Tomorrow – Earthbound

Danny Brown – Atrocity Exhibition

Daughter – Not to Disappear

Deap Vally – Femejism

Descendents – Hypercaffium Spazzinate

Destrage – A Means To No End

Deviant Process – Proxysm

Fallujah – Dreamless

Frank Ocean – Blonde

From Ashes To New – Day One

Gojira – Magma

Ian Hunter – Fingers Crossed

Jack White – Acoustic Recordings 1998 – 2016

Jimmy Eat World – Integrity Blues

Kanye West – The Life Of Pablo

Karybdis – Samsara

Kings of Leon: Walls

Lady Gaga – Joanne

Leonard Cohen – You Want It Darker

Lisa Hannigan – At Swim

Lukas Graham – Lukas Graham

M.I.A. – AIM

Mac Miller – The Divine Feminine

Make Way For Man – Evolve and Repair

Marco Mengoni – Marco Mengoni live edition

Marracash e Guè Pequeno – Santeria

Massive Attack – Ritual Spirit (EP) +The Spoils (EP)

Meshuggah – The Violent Sleep Of Reason

Metallica- Hardwired To Self-Destruct

Michael Kiwanuka – Love And Hate

Mr. Oizo – All Wet

OneRepublic – Oh My My

Rihanna – Anti

Rkomi – Dasein Sollen (Ep)

Rolling Stones – Blue & Lonesome

Salmo – Hellvisback

Sixx A.M. – Prayers For The Blessed

The 1975 – I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It

The Black Queen – Fever Daydream

The Lumineers – Cleopatra

The Weeknd – Starboy

TheGiornalisti – Completamente sold out

Thrice – To Be Everywhere Is To Be Nowhere

Tiziano Ferro – Il mestiere della vita

Wild Nothing – Life of Pause

Zen Circus: La Terza Guerra Mondiale

ALESSANDRO MELA

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Brian Fallon – Painkillers

The Lumineers – Cleopatra

Lady Gaga – Joanne

Kings of Leon – Walls

Green Day – Revolution Radio

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Andare in trasferta: Amburgo per Brian Fallon, Liverpool per lui e Frank Turner

+ Secondo giro di Sziget: tanti concerti belli e qualcuno che vabbè (coff coff Rihanna)

+ Sempre a Budapest: l’intervista a Marky Ramone

– Realizzare che se il 2016 è stato un carnaio di musicisti, il 2017 non potrà essere meglio. E nemmeno gli anni a venire. Scusate l’ottimismo!

+ Allargare gli orizzonti e scoprire dischi come “Hellvisback” di Salmo, che mi è piaciuto un sacco sia lì che live

+ Un anno pieno di grandi ritorni, la mia classifica rende l’idea

+ Molti, ma molti più concerti degli anni passati

LA FRASE DELL’ANNO

“Trump è il peggiore.” (Marky Ramone)

==================================================================

NICOLA LUCCHETTA

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Michael Kiwanuka – Love And Hate

Descendents – Hypercaffium Spazzinate

M.I.A. – AIM

Kanye West – The Life Of Pablo

The Black Queen – Fever Daydream / Buñuel – A Resting Place For Strangers

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Il fatto che ho dovuto scegliere i cinque dischi dell’anno da una lista (personale) che ha superato la decina di nomination è segno che la qualità del mercato discografico sta tornando in auge

+ The Get Down, probabilmente la serie TV a tema musicale più figa mai concepita da mente umana

+ Il viaggio a New York con bei concerti e i pellegrinaggi al murales di Joe Strummer e al playground dedicato ad MCA

+ Kanye West e Salmo fagocitati dal loro stesso personaggio. Il positivo è voluto

+ I Radiohead che trollano il mondo intero per il lancio del nuovo album. Livello di trolling raggiunto in extremis da Bello Figo negli studi Mediaset ad inizio dicembre

– Un altro anno senza MCA, un nuovo disco dei Glassjaw e senza il portare la colazione a letto a Taylor Swift ogni mattina (gli ultimi due li metto per scaramanzia, metti mai che si realizzino..)

– La lista infinita dei decessi avvenuti quest’anno. Mi limito a citare quello che mi mancherà di più: Prince

– La altrettanto lunga lista dei concerti zompati nel 2016, soprattutto nella prima metà dell’anno. Primavera Sound e At The Drive-In le vittime più eccellenti

– Il declino verticale dei Tonight Alive e il playback live di Macklemore. Peccato, ci credevo in entrambi

– Il fatto che ogni anno mi ripropongo di fare una lista durante l’anno di dischi, eventi e citazioni ma che, puntualmente, mi dimentico e mi ritrovo l’ultimo giorno utile a ripercorrere l’anno trascorso. E non ricordo cosa ho mangiato a pranzo ieri

LA FRASE DELL’ANNO

“I Parliament Funkadelic. Sono ossessionato dalla loro musica. Quando arrivai al traguardo della laurea, i miei nonni mi diedero 35mila dollari, credo per acquistare una casa o, comunque, per iniziare a farmi una vita dopo gli studi. Spesi tutti quei soldi, più 6mila dollari dei miei risparmi personali, per seguire il reunion tour dei Parliament Funkadelic che durò per tre mesi. Mia madre si scocciò non poco, mia nonna si arrabbiò, ma quell’esperienza diede una svolta alla mia vita.” (Jesse Hughes, Eagles Of Death Metal)

=========================================================================

STEFANO MAZZONE

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Marracash e Guè Pequeno – Santeria

Salmo – Hellvisback

The Weeknd – Starboy

Mac Miller – The Divine Feminine

Rkomi – Dasein Sollen (Ep)

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Entrare nella redazione di Outune nonostante la mail sconclusionata mandata a Jacopo.

+ Il mio primo Home Festival e l’intervista a Fabri Fibra insieme a Nik.

+ Rockin’1000 That’s Live da brividi come la stazione di Cesena a mezzanotte.

+ La dab di Bello Figo su Rete4 e la Mussolini muta (più o meno).

+ Gli apertivi a scrocco delle conferenze stampa.

+ Il concerto dei Twenty One Pilots.

– Sentire “Vorrei ma non posto” in discoteca.

– Fabio Fazio, Elisa e Manuel Agnelli che tentano di spiegare la trap a Che Tempo Che Fa.

– Non essere più riuscito ad ascoltare “Blackstar” dopo la morte di David Bowie.

– Il mal di schiena post concerti.

=========================================================================

MATHIAS MARCHIONI

I 5 DISCHI DELL’ANNO



Red Hot Chili Peppers: The Getaway. Ti spiazza al primo ascolto, con un mood quasi nostalgico che non riesci ad accostare ai nostri, ma ben presto capisci di essere di fronte ad uno dei migliori album della band californiana.

Iggy Pop: Post Pop Depression. Mai dare per scontato che un grande artista riesca sempre a sfornare grandi album. Una delle eccezioni che confermano la regola è sicuramente l’iguana.

Nick Cave: Skeleton Tree. In un 2016 tremendo dal punto di vista delle perdite subite, non solo a livello artistico, questo album si staglia come colonna sonora assoluta del periodo. Canzoni così profonde e strazianti da non concedere commenti.

Zen Circus: La Terza Guerra Mondiale. W l’Italia e W i nostri. Gli Zen sono rimasti gli ultimi baluardi del genere Rock Made in Italy (fatto come si deve!) e lo confermano con un altro grande album.

Kings of Leon: Walls. Potrei banalizzare dicendo semplicemente: “una garanzia”. Infatti banalizzo.

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ L’intero tour italiano di Springsteen da fotografo ufficiale assieme ad Henry

+ Outune tutta e JC in particolare che mi ha permesso di diventare giornalista e realizzare un sogno che aveva le ragnatele nel cassetto da 10 anni.

+ Godersi i tanti momenti di gratifica professionale che sono arrivati dopo anni di sacrifici.

+ e – 34000km percorsi in 12 mesi, per seguire ogni evento possibile. 10km della A1 in direzione Milano sono miei di diritto.

– Tante, tantissime cose. Così tante che non ne cito nemmeno una per non farne un elenco infinito.

LA FRASE DELL’ANNO

“Te l’ho già detta la mia opinione sulla questione mental coach/motivatore?”

=========================================================================

CHIARA BORLONI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Avenged Sevenfold – The Stage

Periphery – Periphery III: Select Difficulty

Architects – All Our Gods Have Abandoned Us

Astronoid – Air

Gojira – Magma

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ quest’anno ha visto la luce una quantità industriale di dischi fighi. Meritano una menzione particolare

Fleshgod Apocalypse

Votum

Dance Gavin Dance

Carnifex

Whitechapel

Ihsahn

Katatonia

Too Close To Touch

Imperium Dekadenz… ok, mi fermo qui.

+ il preascolto di “Hardwired… To Self-Destruct” dei Metallica.

+ la notte in cui è uscito il nuovo disco degli Avenged Sevenfold, passata ad ascoltarlo, a commentarlo, e a farsi film improbabili sul significato del concept.

+ il sorriso di mia mamma al concerto dei Duran Duran e degli Who.

+ le interviste a Daniel Tompkins e ai Biffy Clyro

– tra le morti “musicali” di quest’anno, quella che più mi ha distrutto è la scomparsa di Tom Searle, il chitarrista degli Architects: un ragazzo giovanissimo, uno dei musicisti più brillanti della scena. Letale.

– la delusione per “The Getaway” dei Red Hot Chili Peppers, mitigata dall’energia degli ultimi live della band.

– il concerto dei Bullet For My Valentine e l’abuso del playback in generale.

– aver mancato l’Impericon Never Say Die Tour.

– gli Earthside che promettono il video del singolo con Daniel Tompkins a settembre, e ad oggi non si è ancora visto nulla.

LA FRASE DELL’ANNO

“Penso di essermi contratto un polpaccio facendo crabcore”

=========================================================================

DANIELE CORRADI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

1: Metallica- Hardwired To Self-Destruct

2: Radiohead- A Moon Shaped Pool

3: Nick Cave- Skeleton Tree

4: Iggy Pop- Post Pop Depression

5: Alter Bridge- The Last Hero

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Questo è l’anno dove Chris Cornell ci ha dato in regalo il bellissimo tour ‘Higher Truth’ e relativo favoloso concerto agli Arcimboldi.

+ I redivivi degli anni ’90 hanno visto la reunion dei Temple Of The Dog, e sono sicuro che molti di loro possono ora morire in pace.

– La brutta faccenda dei secondary ticketing ha ulteriormente imbruttito un sistema di pagamento di emozioni, ha vestito di prostituzione un rapporto che dovrebbe essere di puro amore e ora viene visto per quello che è, una mercificazione

+/- I Guns ‘n Roses accontentano i loro fan e tornano, in una veste un po’ forzata, a calcare i palchi di tutto il mondo. Questa è la parte buona. Il costo dei biglietti dei loro concerti sono la parte brutta, e ha portato nelle loro tasche milionate in pochi giorni.

– Non si può non citare la strage di idoli della quale siamo stati inermi spettatori in questo 2016. Sempre meno nuovi fuoriclasse, mentre quelli che ci hanno cresciuto stanno uno dopo l’altro salpando per lidi di imperitura mitologia.

+ I Metallica mettono in fila tutti ancora oggi, fanno uscire un doppio album e producono e girano un videclip per ognuno dei pezzi del disco, sia degli inediti che delle canzoni già esistenti e live, in un era di morte clinica del video clip musicale. Giganti.

+Vedere il cantante del tuo gruppo preferito condividere una mia recensione di un suo side project, ha dato senso a molte cose. Dare senso è una cosa molto importante, in tutti i campi della vita. Avere senso, è spesso vitale.

+ La chiusura di un luogo senza pareti, ma molto caldo, Outune, e la chiara sensazione negli sguardi e nelle parole di chi guida e condivide questa avventura che il bello sia ancora da vedere.

=========================================================================

CINZIA MERONI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

David Bowie – “BlackStar”;

Lisa Hannigan – “At Swim”;

Deap Vally – “Femejism”;

Massive Attack – “RitualSpirit”+”The Spoils”;

Nick Cave – “SkeletonTree”.

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Riapertura Bataclan;

+ Nobel per la Letteratura a Bob Dylan;

+ Desert Trip;

+ Norma contro il secondary ticketing;

+ ReunionGuns N’ Roses.

– Le morti;

– Scioglimento The Maccabees;

– Dylan e lo SNobel (un salto a Stoccolma poteva anche farcelo);

– Secondary ticketing;

– Bello Figo (e la Mussolini).

CHRISTIAN JONOCH

I 5 DISCHI DELL’ANNO

1.Avenged Sevenfold – The Stage: l’evoluzione allo stato puro

2.From Ashes to New – Day One: la rivelazione che pesca dal passato

3.Afterhours – Folfiri o Folfox: la conferma

4.Sixx A.M. – Prayers For The Blessed: quando il secondo piatto ti delizia più del primo

5.Radiohead – A Moon Shaped Pool: inaspettato

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Menzioni speciali per:

Niccolò Fabi – Una Somma Di Piccole Cose: una raccolta di poetica

Lacuna Coil – Delirium: un buon ritorno dopo qualche inciampo

Tremonti – Dust: il buon Mark mi impressiona sempre

Sting – 57TH and 9TH: finalmente ha capito cosa gli volevamo sentir fare

Salmo – Hellvisback: quello che non avrei detto mi sarebbe piaciuto

+ Il lancio geniale del nuovo album dei Radiohead: come stupire e prendere tutti in giro nel giro di qualche giorno con hype a livelli estremi

+ Il lancio in sordina del nuovo album degli Avenged Sevenfold: come buttarti lì in scioltezza uno dei migliori dischi dell’anno, senza proclami o echi risonanti

+ Home Festival a Treviso: una settimana di live pazzeschi e un evento ipermegabeneorganizzato…in Italia!

– La disputa Elisa-giornalisti-fan dopo l’uscita di On e il “Lasciate stare mia nonna!”

– Il servizio de Le Iene sui pomponi del bagarinaggio online sui concerti. Disgustorama per una vicenda arcinota e arcidisgustosa

– La delusione per il nuovo album degli Alter Bridge: il disco è belloccio, ma la mia aspettativa era ancora maggiore e mi ritrovo a rinchiudermi ancora nella “Fortezza”

LA FRASE DELL’ANNO

“…Assolutamente, per quanto mi sarà possibile…”. Ovvero la risposta di Bob Dylan alla domanda se avrebbe partecipato alla cerimonia di consegna dei Nobel 2016.

==================================================================

LUCA FREDDI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Botany – Deepak Verbera

Frank Ocean – Blonde

Danny Brown – Atrocity Exhibition

A Tribe Called Quest – We Got It From Here… Thank You 4 Your Service

Badbadnotgood – IV

==================================================================

ANDREA MARCHETTI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Radiohead – A moon shaped pool

Thrice – To be everywhere is to be nowhere

Lukas Graham – Lukas Graham

RHCP – The Getaway

Kings of Leon – Walls

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

Sto diventando vecchio, ormai ricordare momenti sta diventando sempre più difficile. Più che il singolo momento sono fierissimo di questi ormai tre anni di partecipazione alla famiglia di Outune. Tanti sono stati i concerti di questo 2016 e spero che ancor di più lo saranno quelli dei 2017! Tante sono state le strigliate (sempre a fin di bene) e tante le soddisfazioni.

=========================================================================

GIANLUCA LEO

I 5 DISCHI DELL’ANNO

1) The 1975 – I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It

2) Bon Iver – 22, A Million

3) Radiohead – A Moon Shaped Pool

4) Jack White – Acoustic Recordings 1998 – 2016

5) Lady Gaga – Joanne

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Il ritorno dei grandi e le reunion (sì Radiohead e At The Drive In, dico proprio a voi)

– Le morti illustri di chi avrebbe dovuto arricchire il mondo della musica ancora per un po’ (Hallelujah, Starman!)

+ I festival dal pubblico, i festival dal palco e il privilegio di poter vivere entrambe le situazioni

– La guerra dei/sui talent, in cui non vince la musica ma il personaggio

+ L’adrenalina della prima intervista, un po’ perché in inglese, un po’ perché ai Foals

FRASE DELL’ANNO

“Hooch è pazzo!”

=========================================================================

UMBERTO SCARAMOZZINO

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Brian Fallon – Painkillers

Radiohead – A Moon Shaped Pool

Jimmy Eat World – Integrity Blues

Beartooth – Aggressive

Biffy Clyro – Ellipsis

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Le tre (!) interviste ai Biffy Clyro in quattro mesi

– La scomparsa di tanti, troppi pilastri della musica

+ La trasferta ad Amburgo per Brian Fallon

– Aver perso il concerto degli Alter Bridge a Bologna per colpa della sfiga sempiterna

+ La birra con gli Arcan Roots sulla terrazza dell’Obihall

– Le tante band di amici che si sciolgono, le serate in sala prove sempre meno frequenti

+ Il ritorno dei Thrice e degli Story Of The Year. Ah sì, anche quello dei Guns N’ Roses.

– Non aver ancora ottenuto una top 10 o top 15 al posto della top 5 qui sopra. Compenso citando i 10 dischi che ho escluso:

Thrice – To Be Everywhere Is To Be Nowhere

Ben Harper & The Innocent Criminals – Call It What It Is

Alter Bridge – The Last Hero

Architects – All Our Gods Have Abandoned Us

Avenged Sevenfold – The Stage

Chevelle – The North Corridor

Kensington – Control

Beach Slang – A Loud Bash Of Teenage Feelings

Iggy Pop – Post Pop Depression

Nahko and Medicine For The People – HOKA

+ Gli Idays con le sue belle persone, i suoi bei concerti, le pedalate notturne

– La fine di Outune e la chiusura definitiva di un periodo della mia vita

==================================================================

GIUSEPPE GUIDOTTI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Radiohead – A Moon Shaped Pool

Daughter – Not To Disappear

Wild Nothing – Life Of Pause

Mr. Oizo – all wet

Rihanna – anti

==================================================================

ELENA REBECCA ODELLI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Blackstar – David Bowie

A Moon shaped pool – Radiohead

Revolution Radio – Green Day

Marco Mengoni live edition – Marco Mengoni

Completamente Sold Out – TheGiornalisti

==================================================================

GIUSEPPE COPPOLA

I 5 DISCHI DELL’ANNO

– Oh My My – OneRepublic

– Vivere A Colori – Alessandra Amoroso

– Il Mestiere Della Vita – Tiziano Ferro

– Revolution Radio – Green Day

– Se Avessi Un Cuore – Annalisa

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ E’ soprattutto l’anno del mio ingresso in Outune. Una divertentissima gabbia di innamorati della musica che prende la passione e la scaraventa su un foglio, un sito su quello che volete, tra stralci di vita quotidiana e concerti da pelle d’oca. Sempre pronti a dare consigli all’ultimo arrivato, come se fosse un fratello minore desideroso di crearsi la propria strada davanti a sé.

– In tutto ciò però, non sono ancora riuscito ad incontrare nessuno di loro live, come si dice da queste parti. La distanza è notevole, ma la speranza non mi manca. Vi troverò, e vi conoscerò!

+ Il 2016 è l’anno del ritorno di Tiziano Ferro con “Il mestiere della vita”. E’ un artista che mi ha insegnato tanto, ha segnato molte tappe della mia vita e le ha descritte come nessuno saprebbe mai fare.

– Ancora nessun concerto per Outune. Spero di rifarmi presto tra uni, impegni e lavoro.

+ Prendersi i complimenti dagli artisti via Twitter fa sempre piacere. I ringraziamenti, ovviamente, sono rivolti a Jacopo e a tutta la squadra.

+ Aver scoperto nuovi artisti e nuovi album che mi hanno aperto ancora di più gli occhi sulla musica che mi circonda

+ Un anno intenso, a stretto contatto emotivo con Annalisa. Dalla delusione di Sanremo (-) nonostante un pezzo sicuramente all’altezza, al nuovo album autobiografico. Ciliegina sulla torta, il suo concerto a Solofra (AV) che mi ha avvicinato ancora di più a quest’artista straordinaria.

Frase dell’anno:

“Vai, e grazie!”

Sembra nulla, ma in tre parole c’è tutto ciò che desideravo. Fiducia, innanzitutto. Libera scelta su parole da usare e temi da trattare. E poi quel grazie: mi dice che forse quello che faccio lo sto facendo nel modo giusto, e qualcuno magari lo apprezza anche.

==================================================================

LUCA GARRO’

I 5 DISCHI DELL’ANNO

David Bowie – Blackstar

Ian Hunter – Fingers Crossed

Leonard Cohen – You Want It Darker

Rolling Stones – Blue & Lonesome

Iggy Pop – Post Pop Depression

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+Essere riuscito a pubblicare il mio primo libro

-Morte di David Bowie

+Reunion dei Guns

-Morte di Lemmy

+Mia figlia che quando finisce Scary Monsters (And Super Creeps) chiede di farlo ripartire

-Morte di Prince

+Il folle, ultimo tour degli Ac/Dc con Axl alla voce visto a Marsiglia

-Morte di Leonard Cohen

+Springsteen al Circo Massimo

-Morte di David Bowie (sì, ancora)

FRASE DELL’ANNO

Perdurabo

==================================================================

JACOPO CASATI

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Avenged Sevenfold – The Stage

Periphery – III Select Difficulty

Make Way For Man – Evolve and Repair

Destrage – A Means To No End

Alter Bridge – The Last Hero

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Come uscite ci siamo trattati molto bene quest’anno. Dalle cose più classiche a quelle più progressive che piacciono a 2 o 3 persone qui dentro, c’è stato di che godere. Mi prendo la libertà di citare dischi che non hanno (dolorosamente) trovato spazio in classifica ma che vi consiglio assolutamente di recuperare:

Megadeth – Dystopia

Heaven Shall Burn – Wanderer

Protosequence – Schizophrene

NightShade – Predilections

Mandroid Echostar – Coral Throne

Hypno5e – Shores Of The Abstract Line

Exumer – The Raging Tides

Fleshgod Apocalypse – King

Asphyx – Incoming Death

Polaris – The Guilt and The Grief (EP)

+ Cantare col mio piccolo è la cosa migliore possibile.

– Meno fai più guadagni. Più fai più la prendi in c*lo.

– Incapaci al potere. Felici anche di esserlo. Incapaci, non al potere s’intende.

– Impossibile pensare a un sito di musica senza IL MASNA. Spero ci ripensi prima o poi.

+ Un #TeamOutune letteralmente pazzesco. Con cui affronterei qualsiasi guerra.

+ Capire che “I’ve been through hell and back” non è solo una frase da canzone tamarra.

+ Per un bizzarro scherzo del destino, gli ultimi mesi hanno visto l’inizio e la fine di un sacco di cose. Sarà così anche per Outune. Senza il quale non sarei ciò che sono oggi. Nel bene e nel male. Ancora una volta, aggiungendoci anche una #MArea di pesanti cambiamenti su ogni fronte, sono vivo. E so ancora legnare quando serve. Mica poco.

LA FRASE DELL’ANNO

“Never ever gonna let you go”

==================================================================

PAOLO SISA

I 5 DISCHI DELL’ANNO

Deviant Process – Proxysm

Karybdis – Samsara

Fallujah – Dreamless

Meshuggah – The Violent Sleep Of Reason

Bury Tomorrow – Earthbound

I MOMENTI MIGLIORI E PEGGIORI DELL’ANNO MUSICALMENTE PARLANDO

+ Tanti lavori degni di menzione ulteriore. Tra questi

Unearth The Kings – The Southern Necessity

Monolith – The Mind’s Horizon: Desolation Within

Heaven Shall Burn – Wanderer

Vektor – Terminal Redux

Ulcerate – Shrines Of Paralysis

Astronoid – Air

Chevelle – The North Corridor

Beartooth – Aggressive

The Body/Full Of Hell – One Day You Will Ache Like I Ache

Aliases – Derangeable

– La fine di un’epoca

LA FRASE DELL’ANNO

“Non ti dimenticherò mai”