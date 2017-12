Lo avevamo detto non più tardi di un anno fa: il 2017 sarebbe stato un anno strepitoso, con un calendario che già a fine 2016 faceva impressione. Proprio per questa ragione stilare una classifica dei migliori concerti, tour e festival dell’anno nel nostro Paese è stata una cosa ardua: tanta l’offerta, tante le esibizioni memorabili per dodici mesi che verranno ricordati con la lacrimuccia per ogni appassionato di musica che si rispetti.

La scelta di limitare la selezione a soli venti artisti ha spinto ad alcune inevitabili esclusioni. Abbiamo tralasciato ad esempio artisti visti all’estero (i Foo Fighters al Lollapalooza o il concerto Rise Against/Deftones/Thrice a Toronto) e altri validissimi show (Lauryn Hill, Arcade Fire, Royal Blood, Sigur Ros e Hans Zimmer, per citare cinque artisti a caso. Detto questo, eccovi i 20 concerti più belli del 2017, in rigoroso ordine alfabetico.

Bruno Mars, Bologna, 12 giugno 2017

Concerto andato sold out in tempo zero, una delle popstar simbolo del Terzo Millennio.



Bryan Adams Tour 2017

A qualche anno dall’ultimo tour nel nostro Paese, la rockstar canadese torna e incanta dal primo all’ultimo minuto con un concerto carico di hit e di emozioni.



Caparezza Tour 2017

Caparezza conferma con la prima leg del suo tour nei palasport di essere uno dei nomi italiani capaci di stupire sempre e comunque. Un artista che alza l’asticella con il passare degli anni.



Coldplay, Milano, 3 luglio 2017

Questi due concerti saranno ricordati tra gli eventi migliori dell’ultimo decennio in ambito pop. Chris Martin e soci sono destinati a scrivere molte pagine di storia della musica moderna.



Depeche Mode Tour 2017

Li abbiamo visti negli stadi e, in questi giorni, nei palasport. Ma una cosa è certa: di frontman come Dave Gahan in giro per il mondo ce ne sono pochissimi. Anzi, non ce ne sono.



Ed Sheeran Tour 2017

Ed Sheeran ha fatto partire da Torino, con un preavviso di poche settimane, il suo nuovo tour mondiale di supporto a “Divide”. Tanto introverso quanto ricco di talento, il musicista britannico non ha deluso le aspettative.



Elisa, Arena di Verona, settembre 2017

Una coraggiosa residency di quattro date, con tre format totalmente diversi tra loro (pop-rock, acustico e con orchestra) per quella che, anche grazie alla presenza di numerosi ospiti, è stata la consacrazione definitiva di Elisa e della sua ventennale carriera.



Fabri Fibra tour 2017

Non c’è nulla da dire: il rapper di Senigallia è il numero uno sulla piazza nel nostro Paese e lo ha ribadito in sede live e, soprattutto, con il successo radiofonico della hit “Pamplona”. Per la concorrenza è aperta la sfida per il secondo posto.



Firenze Rocks 2017

Uno dei due festival presenti in questa classifica. Una rassegna nata quest’anno ma destinata a diventare un appuntamento fisso per gli appassionati di musica nazionali. E, come prima edizione, è partita alla grande con headliner Aerosmith, Eddie Vedder e System Of A Down.



Guns N Roses, Imola, 10 giugno 2017

Il “Not In This Lifetime Tour” è sbarcato in Italia e ha travolto tutti: un successo che ha confermato l’Autodromo di Imola come una delle location più prestigiose del nostro Paese teatro, negli anni, di concerti storici come quello di Vasco Rossi del 1998 o degli Ac/Dc del 2015.



I-Days 2017

L’altro festival simbolo dell’estate 2017, che verrà ricordato soprattutto per essere stato teatro dell’ultimo concerto dei Linkin Park: un bagno di folla di 80mila persone che, inconsapevolmente, ha dato l’ultimo saluto al cantante Chester Bennington, che si sarebbe suicidato poche settimane dopo.



Marilyn Manson Tour 2017

Come i Depeche Mode, Manson lo abbiamo visto sia negli open air che in un’unica data a Torino a fine novembre. Un cantante che gode ancora di un importante seguito e, anche se molti affermano il contrario, ancora capace di dire la sua anche in studio.



Nick Cave Tour 2017

Il cantautore australiano con i suoi Bad Seeds ha vinto la sfida dei palasport: chi si aspettava che la magia della sua musica venisse dispersa negli ampi spazi di un’arena è stato travolto da uno show incredibile, dal punto di vista acustico, visivo e soprattutto emozionale.



Queens Of The Stone Age, Bologna, 4 novembre 2017

Insieme ai Foo Fighters una delle rock band da classifica simbolo degli ultimi anni. Un grande successo per Josh Homme che, nel 2017, raccoglie quanto seminato in vent’anni di carriera solista dopo l’esperienza Kyuss.



Queen + Adam Lambert, Bologna, 10 novembre 2017

Carrozzone? Operazione nostalgia? Lucrare sull’anima di Freddie Mercury? Tutte queste osservazioni vengono spazzate via dai Queen del 2017, un mix dell’esperienza del duo Taylor/May e dell’entusiasmo di Adam Lambert che, forte di una lunga esperienza, si dimostra sempre più a suo agio nel ruolo di frontman.



Radiohead Tour 2017

I Radiohead non deludono mai e, anche nell’ultima calata italiana, hanno dimostrato di essere uno dei nomi più grossi della scena internazionale.



Tiziano Ferro tour 2017

La popstar definitiva del panorama nazionale: voce clamorosa, spettacolo maiuscolo, un successo enorme, un fuoriclasse anche nella dimensione dello stadio.



U2, Stadio Olimpico di Roma, luglio 2017

Avranno smarrito la retta via in studio da qualche anno, ma quando si tratta di omaggiare uno dei loro dischi simbolo, “The Joshua Tree”, che festeggia il trentesimo anniversario, il quartetto irlandese ha fatto le cose in grande, regalando ai fedeli fan una performance memorabile.



Vasco, Modena Park, 1 luglio 2017

L’EVENTO. Caps lock voluto.





Zucchero, Arena di Verona, 2017

Non l’unica residency all’Arena di Verona del 2017, e non la prima per Zucchero che, in questa fase di carriera, preferisce concentrare i concerti in un breve periodo e in un’unica, suggestiva, location. Una politica ripagata da grandi successi e altrettanto grandi performance.



