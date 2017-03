Infaticabile Mike Portnoy, che dopo innumerevoli progetti e collaborazioni, ultima quella con i Winery Dogs, torna on the road con un tour che solleticherà i palati dei fan dei Dream Theater. L’appuntamento è al Teatro della Luna a Milano il 4 luglio 2017 per l’unica data italiana dei Shattered Fortress.

I Shattered Fortress sono una band di all star del genere prog ancora da annunciare che si aggiungeranno all’eclettico batterista. Il set prevederà l’esecuzione del set “12 Step Suite” (Cinque canzoni dei Dream Theater tra cui quella che dà il nome al gruppo) più altri classici della band.

Mike Portnoy’s Shattered Fortress tour 2017

4 luglio 2017 – Assago (Milano)

Teatro della Luna

Apertura cancelli ore 19

Inizio concerto ore 20

Prezzi biglietti:

Posto unico € 34,50

I biglietti sono acquistabili su TicketOne e nei punti vendita.

