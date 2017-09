Milano Music Week, il programma degli eventi

Si svolgerà a Milano dal 20 al 26 novembre 2017 la prima edizione della Milano Music Week, nuova iniziativa promossa e coordinata dal Comune di Milano insieme a SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori), e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Per un’intera settimana il capoluogo lombardo verrà animato da moltissimi eventi in cui la musica sarà assoluta protagonista: concerti e dj set, dibattiti e incontri, mostre e laboratori che coinvolgeranno tutti gli operatori in ambito musicale. Ad inaugurare il programma degli appuntamenti della Milano Music Week sarà Niccolò Fabi, che celebrerà vent’anni di successi con la raccolta “Diventi Inventi 1997 – 2017”, in uscita a ottobre, e sarà protagonista di una puntata di VH1 Storytellers che avrà luogo presso il Teatro Dal Verme. Oltre al cantautore romano, confermata la presenza anche di Caparezza, Max Pezzali, Nek, Francesco Renga e molti altri nomi della musica italiana (e non) in un ricco calendario che si sta delineando di giorno in giorno, con ben 50 eventi con 60 artisti in 41 location diverse.

La Milano Music Week avrà come centro nevralgico, presso BASE Milano (in via Bergognone 34), Linecheck – Music Meeting and Festival, che ospiterà contenuti speciali, incontri riservati agli operatori, show case e concerti.

Curatore artistico della Milano Music Week sarà Luca De Gennaro, Vice President Of Talent And Music di Viacom per Sud Europa, Medio Oriente e Africa, che ha dichiarato in occasione della presentazione del progetto: “Sarà una settimana dedicata alla musica come esperienza completa, intesa non solo come intrattenimento ma anche come creazione, racconto, lavoro. Una piattaforma per fare conoscere giovani artisti e nuove produzioni”.

