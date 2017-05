È stato pubblicato con un giorno di anticipo “Malibu”, il nuovo singolo di Miley Cyrus. Il brano, scritto da Oren Yoel, già autore di “Adore You”, è dedicato al fidanzato Liam Hemsworth.

“Malibu” è una ballata romantica e innocente che riporta Miley Cyrus alle radici country di famiglia. Sono chiari inoltre i riferimenti alla spiaggia californiana, ambiente in cui Miley vive e dove negli anni ha costruito il suo studio di registrazione. Si tratta di una nuova partenza per la cantante, che in questi giorni ha dichiarato di sentirsi pulita perché non fuma più erba e non beve; scordiamoci quindi video spinti come quello della celebre “Wrecking Ball”.

La cantante si esibirà con il nuovo singolo ai Billboard Music Awards 2017 in programma il 21 maggio.

Il sesto album in studio di Miley Cyrus, di cui appunto “Malibu” è il pezzo di lancio, arriverà entro fine 2017. Il brano è disponibile in streaming e su Itunes.

Miley Cyrus – Malibu – La copertina del singolo

Di seguito, il video di “Malibu” il nuovo singolo di Miley Cyrus.

