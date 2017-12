Giornata di notizie importanti per i fan dei Ministri: la band milanese infatti non solo ha annunciato la pubblicazione di un nuovo disco, intitolato “Fidatevi” e in uscita a marzo 2018, ma anche una serie di concerti che a partire dal prossimo 5 aprile a Bologna, toccheranno tutta la Penisola.

Federico Dragogna (paroliere, chitarra e cori), Davide “Divi” Autelitano (voce e basso) e Michele Esposito (batteria) torneranno quindi a quasi tre anni di distanza da “Cultura Generale“, un lavoro acclamato da pubblico e critica: “‘Cultura Generale’ non è solo un bel disco, è un gran disco che si va a stagliare contro le band di urlatori tanto in voga al momento. Segno dei tempi maturi, in cui non sono solo le giacche a caratterizzare il trio meneghino. Forse, per la prima volta davvero, i concetti espressi, le immagini vivide, il sussurrio di una voce, le atmosfere calde, quel rock mai sfacciato ma dosato da anni di palchi su e giù per lo stivale, sono i segni particolari di una band che indubbiamente ha segnato e continua a scrivere la storia di una parte di discografia italiana“.

Ministri tour 2018, le date dei concerti

5 aprile – Bologna, Estragon

6 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

9 aprile – Milano, Alcatraz

12 aprile – Trento, Sanbapolis

14 aprile – Roma, Atlantico

19 aprile – Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

20 aprile – Nonantola, Vox Club

24 aprile – Firenze, ObiHall

27 aprile – Molfetta, Eremo Club

28 aprile – Napoli, Casa Della Musica

30 aprile – Perugia, After Life

