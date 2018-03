Ministry tour 2018, le date dei concerti

I Ministry torneranno in Italia per due date estive, il prossimo 31 luglio presso il Circolo Magnolia di Segrate (MI) e il 1 agosto a Roma presso Villa Ada. I concerti della band capitanata da Al Jourgensen saranno preceduti dall’esibizione della formazione post-punk finlandese Grave Pleasures.

Durante il loro show, i capostipiti dell’industrial metal proporranno (tra gli altri) alcuni brani estratti da “AmeriKKKant“, ultimo lavoro in studio pubblicato il 9 marzo 2018. Il quattordicesimo album in carriera dei Ministry è un’aperta critica nei confronti della situazione politica attuale, che lo stesso Jourgensen ha definito in questi termini: “‘AmeriKKKant’ non è un disco anti-Trump. Questo è un disco interrogatorio sul perché l’abbiamo eletto“.

Ministry tour 2018

Martedì 31 luglio – Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Mercoledì 1 agosto – Villa Ada, Roma

Apertura porte ore 19,00

Ingresso € 25,00 + d.p. / € 30,00 in cassa

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone.

Comments

comments