MØ tour 2018, un concerto in Italia a novembre

MØ, nome d’arte di Karen Marie Ørsted, farà tappa il 17 novembre 2018 al Fabrique di Milano per una data del suo Forever Neverland World Tour. La cantante danese, classe 1988, negli ultimi anni, ha spesso gravitato nelle parti più alte delle charts musicali. Tra i suoi più grandi successi ci sono “Lean On”, in collaborazione con i Major Lazer e DJ Snake, “Cold Water”, con Justin Bieber ed i già citati Major Lazer, la sua “Final Song” e la recentissima “Nostalgia”; ad accompagnarla in tutte le date del tour ci sarà ALMA, giovane cantautrice pop finlandese.

MØ tour 2018

17 novembre – Milano, Fabrique

Prezzo biglietto:

Posto Unico € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Biglietti disponibili in esclusiva 48hrs Spotify Presale e 48hrs Artist Presale dalle ore 10 di martedì 24 aprile. Disponibilità presale limitate.

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club dalle ore 10 di mercoledì 25 aprile.

Biglietti disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 10 di giovedì 26 aprile e disponibili in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 10 di lunedì 30 aprile.

Comments

comments