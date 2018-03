Modeselektor tour 2018, un dj set a Milano il 20 aprile

Il 20 aprile 2018, in occasione della settimana del Salone del Mobile, ai Magazzini Generali di Milano arriveranno i Modeselektor per un dj set insieme a rRoxymore e Lory D. Una data esclusiva in occasione dell’uscita della compilation “Modesektion Vol.4”.

Selvaggiamente diversi, pervasi di esuberanza e ispirati da un pizzico di follia, lo stile dei Modeselektor sembra provenire da tutti i generi musicali concepibili, creando un caos controllato la cui espressione sonora affascina i dancefloor di tutto il mondo.

La coppia di artisti, nonostante nell’ultimo periodo sia stata occupata nella produzione e nel tour con il progetto Moderat, non ha mai perso la passione per suonare i dischi. Essere in grado di passare dalle esibizioni dal vivo nelle sale da concerto ai dj set con le pure vibrazioni del club, è stata fin dal principio una delle loro maggiori qualità.

Modeselektor tour 2018

20 aprile – Milano, Magazzini Generali

Apertura porte: 23:00

Orari show: 23:00-05:00

Prezzo biglietti:

Ingresso: 10€ + ddp early bird, 15 € + ddp second release, 20 € + ddp third

release. (I biglietti per assistere all’evento sono disponibili in prevendita su Mailticket o acquistabili direttamente in loco).

