Mogwai Tour 2017, annunciati tre concerti in Italia ad ottobre

I Mogwai hanno annunciato un tour di quaranta concerti distribuiti tra Europa e Nordamerica e che terrà impegnata la band per tutto il prossimo autunno. Anticipato da una tappa ad inizio settembre al britannico Festival No.6 di Poretmeirion, città del Galles Settentrionale, il tour vedrà i Mogwai nel Vecchio Continente per tutto il mese di ottobre e per la prima parte di novembre e negli Stati Uniti e in Canada tra la terza decade di novembre e la prima di dicembre. L’intero tour verrà poi chiuso, a metà dicembre, da due esibizioni alla Brixton Academy di Londra e con un concerto in casa, alla SSE Hydro di Glasgow. Tre i concerti in programma in Italia, il 27 (Milano), 28 (Roma) e 29 ottobre (Bologna).

I Mogwai hanno terminato in questi giorni i lavori per il nuovo disco, il decimo della loro carriera, che li ha visti tornare al lavoro con Dave Fridmann, produttore noto per aver collaborato anche con Flaming Lips e Mercury Rev e con la stessa band scozzese per gli album “Come On Die Young” e “Rock Action”.

Come dichiarato in una recente intervista a Noisey, Barry Burns ha affermato che l’ultimo album “Atomic” ha delineato le coordinate entro le quali la band si muoverà nei prossimi anni, non escludendo però quelle sorprese che non riesci a scoprire “fino a quando non ti ritrovi a Glasgow e inizi a lavorare sulle nuove canzoni“.

Mogwai Tour 2017, le date dei concerti italiani

27 ottobre – Milano, Fabrique

28 ottobre – Roma, Atlantico

29 ottobre – Bologna, Estragon

