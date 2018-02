Ottime notizie per i fan dei Mogwai. La band scozzese infatti tornerà in Italia per ben tre concerti open air, nel dettaglio il 9 luglio 2018 a Sesto al Reghena (PN), il 10 luglio a Roma (in compagnia dei Franz Ferdinand) e l’11 luglio a Pavia.

La formazione capitanata dal chitarrista Stuart Braithwaite è attiva dal 1995, e ha alle spalle nove album in studio, il più recente dei quali, “Every Country’s Sun“, è stato pubblicato nel 2017.

Mogwai tour 2018, le date dei concerti

9 luglio – Sexto ‘Nplugged – Piazza Castello, Sesto al Reghena (PN)

10 luglio – RomaSummerFest – Cavea, Auditorium Parco della Musica – Roma

11 luglio – IRIDE – Fraschini Music Festival – Castello Visconteo, Pavia

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation dalle ore 11 di mercoledì 28 febbraio. Dalle ore 11 di giovedì 1 marzo biglietti disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Comments

comments