Che cos’è Mooziki e come funziona

Il 2 giugno scorso è stata lanciata negli store Mooziki, la nuova app dedicata al mondo della musica, disponibile sia per IoS che per Android. L’obiettivo principale di Mooziki è affermarsi come un nuovo modo di vivere la musica al meglio. Il suo payoff infatti recita “The Best Way To Live Music”.

Mooziki si rivolge a tutti gli appassionati delle sette note, che siano fan o professionisti del settore (dai cantanti, ai compositori, passando per band, talent scout, produttori discografici e arrivando anche ai dj). Lo scopo primario è quello di creare una piattaforma ad hoc che miri a superare il sovraffollamento tipico di alcune piattaforme web, fornendo uno strumento facile, completo e coinvolgente con cui divertirsi e fare network, aiutando così la nascita di nuove collaborazioni o la scoperta di nuovi talenti.

Con Mooziki è possibile infatti creare un proprio profilo, caricare e condividere video musicali/tracce audio delle proprie performance o di quelle degli amici, ricercare e seguire altri profili interessanti e mettere in mostra le proprie abilità e la propria musica preferita tra i tantissimi generi e sottogeneri presenti in lista.

I pilastri della comunicazione sono i tre comandamenti di Mooziki: Create Your Network, Share Your Music, Show Your Skills, che raccontano in modo semplice il suo mondo. Mooziki è presente sui principali social network, Facebook e Instagram, supportati da un minisito ad hoc (mooziki.com) e da una pianificazione contestualizzata sui media tradizionali.

