Morcheeba tour 2017, due concerti in Italia a luglio

Saranno un ritorno ai vecchi fasti le due date italiane dei Morcheeba, in arrivo lunedì 24 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) e mercoledì 27 al Beky Bay Beach Village di Bellaria-Igea Marina (Rimini).

Della formazione originale – quella di “Who Can You Trust?”, “Big Calm”, “Fragments of Freedom”, “Charango” e ancora, dopo gli anni con Daisy Martey alla voce, di “Blood Like Lemonade” e “Head Up High” – ritroveremo Skye e Ross.

Dopo l’abbandono di Paul Godfrey, avvenuto nel 2013, infatti, l’attività della band è continuata come duo col nome di Skye & Ross e l’omonimo album uscito nel 2016, ma lo spirito dei Morcheeba è duro a morire. Un po’ come il trip hop dei loro grandi successi, da “The Sea” a “Rome Wasn’t Built In A Day”, in scaletta affianco ai pezzi di “Skye|Ross”. Pronti per il viaggio?

Morcheeba tour 2017

Lunedì 24 luglio – Segrate (Milano) – Circolo Magnolia

Posto unico in piedi – 20 euro + d. p. (tessera Arci non obbligatoria);

Mercoledì 27 luglio – Bellaria-Igea Marina (Rimini) – Beky Bay Beach Village

Posto unico in piedi – 22 euro + d. p.

Biglietti e info su TicketOne

