Moreno Delsignore, guarda il video della cover di Save a Prayer

E’ disponibile online il video ufficiale della cover di “Save a Prayer” dei Duran Duran di Moreno Delsignore, contenuta in “Chamber Rock”, il nuovo progetto discografico dell’ex voce degli Scomunica e noto vocal coach.

L’album nasce dalla collaborazione con il chitarrista Luca Sassi e vuole essere un omaggio al rock in versione acustica, riarrangiando grandi classici del rock contemporaneo. “Chamber Rock” include pezzi come “High Hopes” (Pink Floyd), “Save a Prayer” (Duran Duran), “Black Hole Sun” (Soundgarden), “Life on Mars” (David Bowie). Queste prime quattro cover saranno pubblicate a cadenze bisettimanale sui principali store digitali a partire dal 13 maggio.

I quattro brani saranno supportati dai rispettivi video live, realizzati dal vivo in presa diretta dai due musicisti presso lo studio PFL di Federico Provini, da anni collaboratore stabile nelle produzioni di Moreno Delsignore, e ripresi durante l’esecuzione da Stefano Rebuffo.

Come ha dichiarato lo stesso cantautore, «l’idea è quella di “spogliare” le canzoni, di votarsi alla melodia e all’interpretazione lasciandosi trasportare dal sottile filo conduttore dell’attitudine “canti ciò che sei”. E così attraverso i decenni, le epoche e gli stili: il fuoco sacro della ribellione, il dolore trasformativo dell’introspezione, l’ipnosi dimensionale della psichedelia, la pace e la speranza si cercano, si fondono e si confondono, abbandonano ogni struttura definita, pronti a fare dono di sé nell’intreccio semplice di una voce e di una chitarra, dentro esecuzioni “senza paracadute”, così, in presa diretta come l’istantanea di un momento della vita».

