Morgan spara a zero su Amici in diretta Facebook

Non sembra avere fine la querelle tra Amici di Maria De Filippi e Morgan. Ieri sera, intorno alle 23, in una lunga diretta Facebook, intitolata “Nemici di Marco Castoldi”, l’ormai ex coach dei bianchi si è sfogato in un lungo monologo.

Morgan non ha risparmiato nessuno e ha parlato di una trasmissione in cui è “tutto costruito, tutto montato” e dove i giovani concorrenti vengono “trattati come schiavi”. L’ex Bluvertigo ha fatto notare che Lo Strego, uno dei concorrenti esclusi, “è trattenuto là” e che “questo è illegale“. Dopo aver denunciato di essere stato “linciato e sbranato”, Morgan ha definito Amici come “un cimitero di idee“, dove “vige la paura, la cupezza e il panico“, e ancora “un lager horror in cui non vengono rispettate le fondamentali regole dello stare al mondo civilmente“.

Nella seconda parte della diretta Mediaset è accusata di essere “responsabile dell’abbassamento del livello culturale italiano degli ultimi 20 anni“. Qui Morgan torna a parlare di “schiavitù, tratta di schiavi, manipolazione di minori” suggerendo agli assistenti sociali di fare un controllo al più presto: “una capatina dovrebbe farcela un assistente sociale per verificare le condizioni psichiche dei ragazzi“.

La diretta si è conclusa con lo spartito di “Ave Maria”. Di seguito, il video integrale.

