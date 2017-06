Prodigy è morto, addio al rapper dei Mobb Deep

È scomparso oggi, all’età di 42 anni, Albert Johnson meglio conosciuto come Prodigy, rapper e membro del gruppo statunitense Mobb Deep.

Tra i primi a riportare questa tragica notizia è stato il rapper Nas che su Instragram ha pubblicato una foto del collega. Secondo quanto detto da un portavoce del gruppo “Prodigy è stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa a Las Vegas dopo un concerto dei Mobb Deep, per complicazioni causate dall’anemia falciforme. Come molti fan già sapevano, Prodigy ha combattuto questa malattia sin dalla nascita”.

Non sono ancora state accertate le cause del decesso, ma si pensa che possano essere collegate all’anemia falciforme contro la quale Prodigy lottava dalla nascita.

La scena rap mondiale è ovviamente sconvolta da questa perdita. Le reazioni non si stanno facendo attendere e sono molti gli artisti italiani e non che stanno ricordando e sottolineando le doti artistiche di Prodigy.

Prodigy, one of the greatest 🙏🏻 — SHABLO (@djshablo) 20 giugno 2017

R.I.P. È morto il mio rapper preferito https://t.co/eyqyQflxKN — NEX CASSEL (@NEXCASSEL) 20 giugno 2017

Addio a uno dei miei idoli di sempre non dimenticherò mai la pazzia che avevo per i Mobb Deep e l’ispirazione che mi ha dato questo immenso artista uno dei più grandi geni dell’hip-hop riposa in pace Prodigy 😭 Un post condiviso da Gue Pequeno (@therealgue) in data: 20 Giu 2017 alle ore 11:16 PDT

🙏🏾 QB RIP King P. Prodigy 4 Ever Un post condiviso da Nasir Jones (@nas) in data: 20 Giu 2017 alle ore 10:33 PDT

Comments

comments