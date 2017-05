Robert Miles è morto, addio al DJ di Children

Robert Miles è morto. Il mondo della musica dance ha dovuto accogliere una tristissima notizia, quella che preferiresti non dare: Robert Miles, all’anagrafe Roberto Concina, è scomparso per colpa di un cancro di cui era malato da tempo. Viveva ad Ibiza da diversi anni e solo tre settimane fa aveva fatto l’ultimo dj set pubblico, come si legge ancora sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il DJ svizzero naturalizzato italiano aveva conosciuto la fama a metà degli anni Novanta, quando con il singolo “Children” scalò le classifiche di tutto il mondo arrivando a conquistare persino gli Stati Uniti. Pubblicata nel 1995 ma al successo l’anno dopo, “Children” vendette 5 milioni di copie e fu utilizzata anche come sigla del Festivalbar di quell’anno, segnando un punto a favore per l’esportazione della dance italiana all’estero.

Dopo il grande successo ottenuto con il brano, Robert Miles ci riprovò nel 1997 con “One and one” e il disco “23 am” che ottennero buoni risultati. Esauritasi la spinta, Robert Miles ha comunque continuato a suonare e a lavorare come esponente di punta del genere trance: in totale ha pubblicato sei album studio e ha lavorato, tra gli altri, anche con Robert Fripp dei Soft Machine.

La morte di Robert Miles è stata ricordata sui social da colleghi come Mario Fargetta, che ha rimpianto i momenti insieme, e Joe T. Vannelli che ha commentato “Con lui se ne va una parte della mia vita di produttore artistico”. Noi siamo dei children un po’ più soli, oggi.

