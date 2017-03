Mötley Crüe, il film biografico The Dirt sarà prodotto da Netflix?

A più di un anno dallo scioglimento, avvenuto dopo un lunghissimo tour mondiale di addio che toccò anche l’Italia, iniziano a diffondersi le voci sulla pubblicazione del film sui Mötley Crüe. Il film si baserebbe sulla leggendaria biografia “The Dirt”, scritta a più mani dalla band, i loro manager e lo scrittore e giornalista Neil Strauss. Uscita nel 2001, raccontò la vita del gruppo senza alcuna censura anche con reperti fotografici in bianco e nero e a colori e fu un vero e proprio caso editoriale, al punto che il libro fu oggetto di numerose ristampe in tutto il mondo nel corso degli anni.

La svolta su un progetto che sembrava arenato da diverso tempo (le ultime notizie risalivano a quattro anni fa) sono arrivate nelle ultime ore dal magazine Deadline, che ha svelato che la band sarebbe in trattativa con Netflix per lavorare all’atteso film. Non sono stati resi ulteriori dettagli a riguardo, se non che nella produzione sarà coinvolto Jeff Tremaine, regista di Jackass già indicato in passato dietro la macchina da presa e confermato nel ruolo. Ad affiancarlo nella stesura della sceneggiatura un tandem composto da Rich Wilkes (Airheads) e Tom Kapinos (Californication). Pochissime le indicazioni sugli attori reclutati nei vari ruoli, anche se da molti la presenza di Johnny Knoxville nel ruolo di Nikki Sixx è data per certa.

Comments

comments