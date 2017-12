Motor Show 2017, le foto della fiera

I brand automotive che hanno scelto di partecipare sono Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Mopar, Peugeot, Citroen, Ds, Hyundai, Kia, Volvo, Honda, Tesla, Suzuki, Ferrari, Lamborghini, Militem, Cadillac, Corvette, Chevrolet, Bentley, Mc Laren, Maserati, mentre SsangYong, Toyota, Mitsubishi saranno attive nell’area test drive 4×4 e Ford sarà presente con i raduni di Mustang e Focus RS. Non mancano ovviamente le moto , con Harley Davidson, Suzuki, Honda, Quadro, Red Moto, Gruppo Buscaroli con Triumph e BMW.

Protagoniste dell’edizione di quest’anno sono le auto da corsa . Le case automobilistiche saranno presenti sia in esposizione che in azione, con modelli innovativi presentati nei padiglioni, esibizioni straordinarie e vetture a disposizione del pubblico nelle aree test.

È iniziata lo scorso 2 dicembre l’edizione 2017 del Motor Show , la storica rassegna internazionale che si tiene presso i saloni della fiera di Bologna dal 1976. Il salone dell’auto e della moto proseguirà fino a domenica 10 dicembre, in un tripudio di motorsport, autoshow, competizioni e acrobazie.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.