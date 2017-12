Motörhead: un concerto inedito in regalo per tutti i fan

La vigilia di Natale è un appuntamento che ogni amante del Rock più duro associa inevitabilmente al giorno del compleanno di Lemmy Kilmister, il leader dei Motörhead scomparso due anni fa, il 28 dicembre 2015. In occasione della ricorrenza, la band britannica ha voluto ricordarlo con un regalo a tutti i fan: un concerto inedito disponibile in free download fino al 25 dicembre 2018.

Il concerto in questione, disponibile a questo link sul sito ufficiale dei Motörhead, è quello tenuto a Bonn in Germania il 23 dicembre 1996 e ci restituisce oltre ad un’ottima qualità audio, una band nel pieno del suo splendore.

Il messaggio che campeggia sul sito della band è un invito a goderselo ad un volume adeguato, così come avrebbe voluto Lemmy: “We hope you play this loud and in good health as we wish Lemmy a happy birthday and all of you a Merry Christmas and happiest of holidays and new year!”

