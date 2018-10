Mumford And Sons Tour 2019, una data a Milano ad aprile

I Mumford And Sons annunciano la loro unica data italiana per il prossimo tour. La band inglese, che nel nostro Paese ha in passato inanellato numerosi sold out, pubblicherà il prossimo 16 novembre 2018 il nuovo album “Delta” su distribuzione Island Records, prodotto da Paul Epworth e anticipato dal singolo “Guiding Light”.

Gli inglesi si esibiranno al Forum di Assago (MI) il prossimo 29 aprile. Il tour europeo, che inizierà a primavera inoltrata, è inserito nella parte finale della serie di concerti che li vedranno impegnati in tutto il mondo e che inizierà a novembre in Regno Unito per poi proseguire tra dicembre e marzo in Nordamerica e Oceania. Oltre 60 date con circa 800mila biglietti disponibili per il pubblico.

Le prevendite inizieranno venerdì 12 ottobre dalle ore 9; sarà possibile l’acquisto di soli 4 biglietti e riporteranno il nome dell’acquirente.

Mumford And Sons Tour 2019

29 aprile 2018

Milano, Forum

BIGLIETTI

PARTERRE IN PIEDI: € 55,00 + d.p.

1° ANELLO NUMERATO: € 55,00 + d.p.

2° ANELLO NUMERATO (PRIME FILE): € 55,00 + d.p.

2° ANELLO NUMERATO: € 45,00 + d.p.

3° ANELLO NUMERATO: € 40,00 + d.p.

Comments

comments