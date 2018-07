Ai nastri di partenza il Musart Festival 2018. Undici appuntamenti che si terranno nella suggestiva cornice di piazza della Santissima Annunziata, nel cuore di Firenze.

Da martedì 17 a sabato 28 luglio si alterneranno artisti del calibro di Roberto Bolle, Chick Corea, Jethro Tull, Ermal Meta, Baustelle, Francesco De Gregori, le Orchestre della Toscana e del Maggio Musicale Fiorentino e Roberto Cacciapaglia.

Tutti i concerti e gli spettacoli saranno accompagnati dalla possibilità di visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. In programma, negli stessi giorni anche la terza tranche della mostra fotografica “Because the night”, dedicata ai grandi concerti fiorentini degli anni 80/90, e una serie di docu-film in collaborazione con Sky Arte.

L’accesso a piazza della Santissima Annunziata sarà possibile solo da via de’ Servi, mentre la biglietteria è localizzata in piazza Brunelleschi. Per tutte le ulteriori informazioni: www.musartfestival.it

Programma Musart Festival 2018

Martedì 17 luglio 2018 – ore 21.15

BAUSTELLE + Virginiana Miller

(biglietti da 22 a 35 euro)

Mercoledì 18 luglio 2018 – ore 21.15

Rhapsody in blue – West Side Story

ORCHESTRA DELLA TOSCANA DIRETTORE TIMOTHY BROCK

(biglietti da 20 a 40 euro)

Venerdì 20 luglio 2018 – ore 21.15

ROBERTO BOLLE and FRIENDS

Special event

(biglietti da 40 a 115 euro)

Sabato 21 luglio 2018 – ore 21.15

REMO ANZOVINO

Musica dal vivo il film “The Cameraman” di Buster Keaton

(ingresso libero – prenotazione obbligatoria online http://bit.ly/iscriviti16)

Domenica 22 luglio 2018 – ore 21.15 (ingresso libero)

Ernesto Assante e Gino Castaldo. LEZIONI DI ROCK – Beatles vs Rolling Stones

(ingresso libero – prenotazione obbligatoria online http://bit.ly/iscriviti16)

Lunedì 23 luglio 2018 – ore 21.15

CHICK COREA AKOUSTIC BAND

(biglietti 50/43/30 euro)

Martedì 24 luglio 2018 – ore 21,15

Ian Anderson presents JETHRO TULL

(biglietti da 30 a 60 euro)

Mercoledì 25 luglio 2018 – ore 21,15

FRANCESCO DE GREGORI

(biglietti da 26 a 45 euro)

Giovedì 26 luglio 2018 – ore 21,15

ERMAL META

(biglietti 43/35/27 euro)

Venerdì 27 luglio 2018 – ore 21,15

Tutti all’Opera

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

(biglietto posto unico 10 euro)

Sabato 28 luglio 2018 – ore 4,45

ROBERTO CACCIAPAGLIA

Concerto all’alba

(biglietto posto unico 10 euro

