Something Human – Muse

Un pezzo che divide. Atmosfere insolite, quasi folk, che per molti rappresentano un tentativo da arruffianarsi il grande pubblico. Lasciate che ve lo dica, non c’è niente di male ad amare Origin of Simmetry e a canticchiare ‘sto pezzo.

Natural – Imagine Dragons

Non è scontato che gli Imagine Dragons debbano necessariamente risultare incisivi ad ogni pezzo. Eppure, ancora una volta, hanno fatto centro.

Sour Diesel – ZAYN

Ad un certo punto della canzone, pensavo dovesse partire Superstition. Acuti, slap, bravo Zayn.

Pablo – Rvssian, Sfera Ebbasta

Toh, c’è Sfera. Il pezzo è stato registrato a Miami, in una session col producer jamaicano Rvssian.

TREAT MYSELF – Meghan Trainor

La più a fuoco tra le ultime uscite di Meghan, insieme a Let You Be Right. Ciò nonostante, si poteva far meglio. Molto meglio.

Funeral Party – Rose Villain

In molti hanno fatto la sua conoscenza in Don Medellin di Salmo, ma c’è di più, e qui lo dimostra.

Worth It – Kodaline

I Kodaline fanno quel che gli riesce meglio: sfornare pezzi piacevoli all’ascolto. Questo è un antipasto di Politics of Living, il nuovo album in uscita il 10 agosto.

Imparare dal vento – Tiromancino ft. Luca Carboni

Bisogna abituarcisi. Fino a Qui, il nuovo album dei Tiromancino, vedrà riarrangiati e reinterpretati i capolavori della band di Federico Zampaglione. Facciamoci il callo, e aspettiamo i 4 inediti.

Lemon Haze – Dani Faiv

Momento botanica, con Dani Faiv che dimentica per un attimo la finanza e si preoccupa di illustrarci i suoi gusti.

you should see me in a crown – Billie Eilish

Sedici anni, alla ribalta con Ocean Eyes, ma personalità a palate.

