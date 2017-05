Muse, il nuovo singolo ‘Dig Down’ in uscita il 18 maggio

In attesa di ascoltare il nuovo singolo, non ci resta che attendere i futuri annunci della band sulla data di uscita dell’album e sul tour che lo accompagnerà .

I Muse d’altra parte non avevano tenuto nascosto che i lavori sul nuovo album procedevano spediti , aggiornando costantemente i propri fan dai propri canali social sull’andamento delle session di registrazione.

Si intitolerà Dig Down il nuovo singolo dei Muse ed uscirà il prossimo 18 maggio 2017 . L’annuncio è uscito poco fa sulla pagina Facebook ufficiale della band inglese e conferma che il successore di Drones vedrà la luce prima della fine del 2017.

