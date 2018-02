La scaletta del concerto ‘By Request’ a Parigi dei Muse

L’attesissimo live dei Muse andato in scena il 24 febbraio 2018 a La Cigale di Parigi non ha tradito le attese. L’occasione era ghiotta in particolare perché, come da previsioni, la possibilità per i fan di interagire votando le canzoni che sarebbero finite in scaletta, ha portato sul palco le migliori hit degli anni d’oro della band inglese.

Non è un mistero infatti che negli ultimi anni la band di Matthew Bellamy e soci abbia decisamente virato su sonorità più moderne e pop, facendo storcere il naso a più di un appassionato della prima ora e gli ultimi due singoli usciti come anticipazione del nuovo lavoro in studio hanno rafforzato ancora di più questi malumori.

Il concerto inizia proprio con l’ultimissimo singolo, “Thought Contagion” al suo debutto live, ma sarà l’unica concessione ai “nuovi” Muse, difatti si prosegue con “Hysteria”, la chicca “Eternally Missed”, “New Born” e l’acclamatissima “Space Dementia”.

L’atmosfera del club carica il pubblico e la band che appare in splendida forma e a proprio agio nella classica formazione a tre con Dominic Howard dietro le pelli della batteria, il prolifico Chris Wolstenholme al basso e l’aggiunta del polistrumentista Morgan Nicholls.

La scaletta finale, come detto, è stata un tripudio dei singoli più rock e old school dei Muse con tre estratti da “Showbiz”, cinque da “Origin of Symmetry”, quattro da “Absolution” (contando la B-side Eternal Missed) e tre canzoni da “Black Holes and Revelations”.

Per “The Resistance”, “The Second Law” e “Drones”, gli ultimi tre lavori in studio della band, entrano in scaletta solo “Uprising” e “Psycho”.

La scaletta del concerto

Thought Contagion

Interlude

Hysteria

Eternal Missed

New Born

Space Dementia

Fury

Psycho (drones)

Helsinki Jam

Showbiz

Uprising

Citizen Erased

Supermassive Black Hole

Bliss

Encore

Muscle Museum

Plug in baby

Encore nr.2

Assassin

Stockholm Syndrome

Agitated

Comments

comments