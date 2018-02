Muse tour 2018, un concerto speciale a Parigi il 24 febbraio

I fan dei Muse hanno i loro buoni motivi per essere soddisfatti. Non solo infatti ieri sera è stato pubblicato un nuovo singolo intitolato “Thought Contagion”, con tanto di video, ma la band britannica ha anche annunciato uno show speciale a Parigi, previsto per il prossimo 24 febbraio.

Il concerto, che si terrà presso La Cigale, sarà “by request”, ovvero i fan dei Muse potranno votare un totale di cinque canzoni preferite della formazione, e infine, i risultati saranno sommati per preparare la setlist che la band proporrà il 24 febbraio sul palco parigino.

I biglietti saranno disponibili da domani 17 febbraio alle ore 10 su Muse.mu, per un massimo di due tagliandi nominali a persona. Lo show inoltre verrà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali Facebook, Twitter/Periscope e YouTube dei Muse.

Comments

comments