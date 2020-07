Music In Village 2020, la lineup del festival

Music In Village 2020 annuncia la lineup per la nuova edizione che, come gli altri anni, si terrà a Pordenone. Una rassegna, dalla ormai consolidata storia di 25 anni, che porterà tre artisti di spessore nazionale presso Piazza XX Settembre ad ingresso gratuito. Come da normativa COVID-19 ormai in vigore, anche Music In Village adeguerà le sue procedure al nuovo scenario, con posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero telefonico +39 3755928824.

Il primo ospite sarà Frankie Hi-NRG MC, che qui porterà il suo monologo musicale “Faccio La Mia Cosa”, nel quale racconta storie di vita personale e la storia dell’hip hop. Il 28 agosto è invece il turno di Omar Pedrini che, reduce dal fortunatissimo tour di supporto al leggendario “Viaggio Senza Vento” dei Timoria, in questo contesto ripropone i più grandi successi della sua carriera. Chiusura casalinga invece, il 29, con l’orgoglio locale del reggae Mellow Mood, capaci negli anni di cavalcare i maggiori palchi dei festival reggae internazionali.

Music In Village 2020, la lineup

Giovedì 27 agosto – h. 20.30 – FRANKIE HI-NRG MC

Faccio la mia cosa – monologo musicale

Pre-show – E. SIST dj selecter

Venerdì 28 agosto – h. 20.30 – OMAR PEDRINI

Pre-show reggae Selection by Steve Giant

Sabato 29 agosto – h. 20.30 – MELLOW MOOD

Pre-show reggae Selection by Steve Giant

Info: http://www.musicinvillage.it/

