L’ultimo scorcio di estate ci ha regalato tre storie diverse che in comune hanno solo la musica. Si tratta di generi mai speculari, alcuni ben delineati e altri assolutamente indecifrabili. Andiamo a scoprire cosa ci ha riservato Musicraiser in queste ultime settimane.

Hanno un gran potenziale, una fantasia molto simpatica (vedi nome della band) e tanta voglia di divertirsi. I Pinguini Tattici Nucleari si definiscono portatori e suonatori del Neo-Cha Cha Cha, direttamente da Bergamo. Li troviamo su Musicraiser a portare a casa grandi risultati per il loro progetto: l’album “Gioventù Brucata”.

Nel loro repertorio possiamo trovare di tutto. Già, perché non appartengono a un genere ben definito, né a livello di sound né per quanto riguarda i testi, dai più impegnati all’ironia messa per iscritto. Hanno già un numero notevole di fan sui social, cosa sicuramente non da poco per quanto riguarda il crowdfunding. Ora una nuova pagina della loro storia, come una miccia che prepara la prossima esplosione.

Alessandra Salerno, invece, ha il suo posto numerato nel mondo. Sa bene a quale galassia musicale appartiene: è cantautrice e soprattutto autoharpista. L’abbiamo già conosciuta a “The Voice”, nel 2015, con la sua originalissima cover di Creep dei Radiohead.

Ha collezionato viaggi, emozioni e incontri in questi ultimi mesi. Li ha incamerati tutti, tenendoli sotto controllo e aspettando il momento giusto per esprimerli. Ha chiesto il contributo di chi credesse in lei, e ha ricevuto un feedback tale da poterle permettere il suo primo album, tutto blues, folk e jazz. È il momento di incidere i sentimenti, di renderli orecchiabili per tutti. Semplicemente, è il momento di realizzare un sogno.

Stella Maris vuol dire Umberto Maria Giardini e Ugo Cappadonia. Significa chitarra ed emozioni, protagoniste e prime donne in campo. C’è il pop più genuino nel loro repertorio, con gli anni ’80 che non finiscono nel dimenticatoio ma tornano alla ribalta.

New wave per una band sopra le righe, con Gianluca Bartolo, Emanuele Alosi e Paolo Narduzzo che completano il cast agli strumenti. Cinque traiettorie musicali, cinque storie nello stesso calderone. Per un mix di ingredienti dal gusto retrò.

