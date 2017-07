Di tutte le salse, di tutti i colori. Musicraiser scrive una nuova pagina tra i suoi hot projects del mese, e tra le proposte più interessanti ne abbiamo scelte tre. Differenti, speciali a modo loro. Ma soprattutto, con un grande potenziale da esprimere.

Per gli amanti dei racconti sussurrati e intimi c’è Bigo. Ventisette anni compiuti e la voglia di fare musica che l’ha portato a un passo dalla sua Biella: in Australia. Il suo “Thank You” è un album in dieci pezzi, anzi racconti. Tutti capitoli di uno stesso romanzo, scritto tra la sua città natale e le spiagge di Perth. Il suo stile è molto vicino al “chitarra e voce”, dai toni bassi e con le corde che disegnano il sottofondo perfetto del suo grazie, rivolto alla vita, a chi l’ha supportato e a chi ha riposto fiducia in lui.

Dagli inizi a tu per tu con il metal agli orizzonti che sta cavalcando oggi, Bigo oggi è un cantautore con un passato invidiabile alle spalle e un futuro che passa anche da questo progetto, dalla sua “Dreams” a “New world”, toccando anche “Mirror”, quello specchio che oggi riflette le avventure vissute e i sorrisi incontrati per strada.

Cambiamo genere e tuffiamoci così nel mondo dei ResPubblica. Lo scenario è quello della Basilicata, coast to coast tra il rock e le sfumature del blues, mentre sgomitando prova a farsi spazio anche il punk. “Caterpillar” è l’album che Antonio Finamore e Egidio Stigliano sognavano di portare alla luce da quando hanno fondato il gruppo, condito poi dall’ingresso a partita in corso di Tony Molla e Mino Lionetti. Prima il giro di club ripercorrendo le note dei grandi di questo genere, poi finalmente il progetto che potrebbe significare molto per la band lucana.

La titletrack di “Caterpillar” ricorda molto i primi Negrita, quelli di “Mama maè”, per intenderci. Si inserisce in un disco che è stato definito come “distruzione e rinascita”, che coincide con la maturità musicale vestita da ballad dolci e brani rock blues. Tanta energia e un brivido lungo dieci brani per i ResPubblica, che presto vedranno la loro idea diventare realtà.

Sulla scia dell’energia troviamo, inevitabilmente, Lorenzo Campani. Il cantante di Reggio Emilia ha un volto conosciuto e ora spera di entrare nel mondo della musica italiana dalla porta principale. Lo abbiamo conosciuto come voce principale dei New Era, come membro dei SolieriGang e come semifinalista di The Voice of Italy, dove era leader dei Frontiera e con loro ha aperto i concerti del tour di Vasco Rossi.

Una carriera per nulla anonima che continua a far parlare di se anche grazie a “Basta”, il brano in featuring con Claudia Megrè, cantante già collaboratrice di altri artisti importanti come Clementino ed Edoardo Bennato, oltre a Guè Pequeno. Un buon trampolino per il lancio nel mainstream, supportato però da quello che sarà il nuovo album di Campani, finalmente in lavorazione grazie al successo del suo progetto.

Abbiamo presentato tre generi diversi che raccontano la stessa musica, quella fatta di passione e sacrifici, tra il sogno e la realtà. E l’orbita che tiene uniti i due pianeti è proprio il crowdfunding di Musicraiser.

