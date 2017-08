Estate. Serve assolutamente un rimedio ai quaranta gradi di questi giorni. Serve uno stimolo per tirare su la testa dal cuscino, per staccare dalla monotonia dell’ufficio o per provare nuovi brividi sotto l’ombrellone. Serve qualcosa che dia la scossa, e la musica in questi casi vince sempre. Proviamo a svegliarci dall’afa con i migliori progetti di Musicraiser, dove c’è tanto talento da scoprire.

Iniziamo con lei, al posto e soprattutto nel momento giusto. Sole ha venticinque anni, viene da Verona e convive con la musica da quando era ragazzina. Come ogni giovanissimo con i suoi stessi sogni, ha provato a esprimere se stessa attraverso i talent, ma il palco di X Factor non le ha dato la possibilità di tirare fuori la sua anima più autentica. E oggi ha intenzione di presentare al mondo la vera Sole.

I suoi brani sono suonati dal vivo e spaziano nel soft rock con sfumature blues e soul. Per mettervi a stretto contatto con il suo modo di cantare e fare musica c’è “As I Am”, che ci permette di conoscere la voce classe ’92 da molto vicino, ma se avete voglia di farvi rapire da lei c’è una splendida cover di “When We Were Young” di Adele.

Una sveglia dalla calura, dicevamo. Ed ecco che a bomba arrivano gli Etruschi from Lakota, una superband toscana attiva dal 2011 ma con già diversi progetti all’attivo. Rock puro: uno di quelli che graffia davvero. Stile Deep Purple, ma tutto made in Italy e con la voglia di portare la propria musica su e giù per lo stivale, come già fanno da diversi anni.

C’è Phonarchia Dischi dietro i loro progetti e tutti insieme aspettano di poter presentare il loro terzo lavoro dopo l’EP “Davanti al muro” e i due album “I Nuovi Mostri” e “Non ci resta che ridere”. Si sono costruiti la propria strada, fino a oggi, e adesso hanno intenzione di compiere un ulteriore passo in avanti. Una piacevole scossa in pieno agosto.

C’è un progetto che invece va presentato perché ha un doppio bene nascosto: quello degli Swingrowers. Si tratta di una band palermitana che, grazie al proprio swing in salsa elettronica, sta girando il mondo con i suoi due album e un EP, tutti prodotti da “Freshly Squeezed Music”. Una musica che fa bene all’anima, come ogni giro di swing, ma che stavolta fa bene anche al cuore.

Perché c’è un filo sottile che lega questo gruppo alla musicoterapia e al suo valore terapeutico: gli Swingrowers con il loro lavoro mirano a finanziare i progetti dell’associazione Echo Art, la quale si occupa di musicoterapia in ambito oncologico, in particolar modo per bambini e donne. Un ottimo motivo per ballare con la loro Butterfly, no?

Tre pezzi di ghiaccio contro il caldo estivo. L’ultimo, però, rischia di scioglierci l’anima davvero. I progetti di questo mese sono davvero torridi.

Comments

comments