Alcuni sogni non basta coltivarli, c’è bisogno di quella spinta decisiva per far sì che si avverino. Fortuna, destino o semplicemente il posto ed il momento giusto dove farsi trovare. Musicraiser fa proprio questo: permette a chi ne ha bisogno di poter incidere un nome e qualche traccia e trasformarli in dischi. Che tradotto dalla musica vuol dire appunto sogni. Oggi percorriamo la nostra penisola da sud a nord, per aprire gli occhi verso chi canta a voce bassa. Ci avviciniamo, e proviamo a farli nostri.

Tutto è nato da un riff di chitarra elettrica registrato su un loop di tammorra. Due mondi distanti che si sposano in una melodia unica. Tutto questo sono i Joe Petrosino & Rockammorra, un gruppo lontano dai generi predefiniti composto da chitarra, tammorra, batteria, bouzuki, basso e tastiere. Un esperimento che diventa sempre più concreto e che proietta Luca Petrosino, cantautore del gruppo, sempre più in maniera decisa tra le nuove realtà della nostra musica. Nel 2009 il primo disco, molti consensi e l’entusiasmo giusto per arrivare fino ad oggi, alla vigilia dell’uscita di “Petro”, terzo progetto discografico.

Alla base di tutto c’è, indissolubile, il legame con la propria terra. La Campania, la terra che ha dato loro i natali e che ha mosso i primi passi di Joe Petrosino, poliziotto italo-americano omonimo del frontman dei “Joe Petrosino & Rockammorra”, un omaggio che segna ancora di più la voglia di appartenenza alle proprie origini. Stesso discorso per tammorra e tamburello, simboli di una musica immortale e tornati a risplendere grazie a Luca Petrosino e i suoi ragazzi. Dopo gli inizi molto più “tradizionali”, il gruppo ha deciso di adottare un sound molto più dolce e cantabile, dando la svolta alla propria storia. Le ballate, anche se sperimentali, non mancheranno.

Spostiamoci di qualche chilometro più a sud. Il salento nel cuore di Adriana Polo, cantautrice che spazia dai frammenti alle poesie, sempre nel segno della musica. Unico immenso filo conduttore che lega la sua voce e la sua chitarra è il viaggio, partendo dalla Puglia passando per Bologna, fino alla tappa americana. “Mani” è il primo grande traguardo di Adriana, innamorata di questo mondo e con gli occhi sempre oltre il proprio orizzonte.

Armonica e chitarra gli elementi essenziali, più arrangiamenti con basso elettrico e percussioni. L’anima salentina non è affatto invisibile e Adriana non fa nulla per nasconderla, anzi la valorizza affidandola alle sue mani, appunto, per farla brillare. Si tratta di un progetto che ha viaggiato tanto nel cuore e nella testa della sua cantante e che, dopo una pausa per schiarirsi le idee, ha una voglia matta di vedere con i suoi occhi questo mondo.

Abbandoniamo il sud e ci trasferiamo a Reggio Emilia, dove a fare la voce grossa c’è Giacomo Voli. I più affezionati ai talent forse lo ricorderanno in gara nel 2014 a The Voice of Italy, mentre oggi è anche il cantante dei Rhapsody of fire, attivissimi sulla scena metal. Insieme a tutto ciò anche molte cover riarrangiate e pezzi in italiano, più una collaborazione con i Teodasia. Un artista capace di mettersi in gioco su più fronti e che ha deciso, confidando nell’aiuto degli appassionati, di dare vita al suo primo long-playing.

“Prigionieri Liberi” nasce in collaborazione con Daniela Ridolfi soprattutto in relazione ai testi. Otto tracce per Giacomo Voli, più due extra tracks destinate, perché no, a qualcosa che potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per il cantante emiliano, dallo spirito rock e con la volontà di riuscire a toccare tutti con la sua musica.

