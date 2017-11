Sorrisi e tanto indie. Il malinconico novembre si apre con una mezza curva sul nostro volto, grazie alla solita passione che ci mette a tu per tu con la musica. In questo viaggio fatto di tappe a ritmi alterni abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di fermarci a riflettere, per far due conti con ciò che ci circonda.

Cuffie, play e Musicraiser. Stavolta scegliamo Aurora D’Amico per farci cullare dalla sua musica che pare l’unica in grado di poterci ascoltare. 23 anni, siciliana, già cantante e musicista in giro per il mondo. La borsa di studio al Berklee College Online le ha aperto le porte degli Stati Uniti, dandole la possibilità di cantare e di crescere artisticamente. Il suo “So Many Things” sarà in uscita questo inverno e rappresenta storie e racconti di un diario personale ma aperto al mondo. Chitarra acustica, folk americano e indie rock: questi gli ingredienti della d’Amico, a caccia del suo primo videoclip “Ocean Between Us”.

Siamo in sosta, appunto. E decidiamo quindi di restare qui, tra quattro mura, in quello che sembra un palazzo senza fine. Alziamo la testa e troviamo i Piano 9, gruppo con stile grunge in linea con Nirvana e Verdena. Cinque ragazzi romani, energia disordinata, distorsione dei suoni: la band rivolge il proprio sguardo verso il mondo, cercando di diffondere il proprio credo, ciò che li spinge a fare musica. Alternative rock e pezzi brillanti, con “Overbooking” che rappresenta la loro missione compiuta: il primo album per i Piano 9 nasce da qui ed è pronto a viaggiare.

Noi ci spostiamo di poco invece. Passeggiamo per le strade di Roma cuffie alle orecchie e arriviamo a Civico33. Ancora un gruppo, nato in un unico palazzo dall’incontro di Matteo e Simone, veri padri della band a conduzione quasi da coinquilini. Spaziano dal cantautorato all’alternative, non trascurando l’indie e mettendoci sempre tanta allegria in ogni pezzo. Oggi sono giunti alla loro meta, “Maledinulla”, il loro primo disco. E con la freschezza che li ha sempre contraddistinti sperano di rincarare la dose di energia in questo mondo rock.

Fine della passeggiata, fine della sosta. Ricominciamo il nostro viaggio con tre belle scoperte, due romane ed una cosmopolita ma soprattutto siciliana. Musicraiser ci dà la possibilità di toccare con mano anche le realtà più lontane, e siamo orgogliosi di portarle dentro di noi.

