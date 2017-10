Negli ultimi anni abbiamo visto come, nel panorama musicale italiano, farsi strada da soli stia diventando sempre più difficile. Ma i lavori che riescono ad arrivare alla meta incontaminati e ancora semplici come le idee degli artisti diventano perle rare della nostra musica. Nel mondo Musicraiser abbiamo trovato due promesse e un gradito ritorno, tutto questo nella tappa di settembre.

Per gli amanti dell’indie e del genere coperto da un velo non troppo sottile di malinconia, Matteo Canale fa al caso vostro. Già due album all’attivo, in attesa di “30 Minuti”, il suo terzo lavoro sognato e ora finalmente divenuto realtà, grazie all’aiuto di chiunque abbia creduto in lui.

Pezzi scritti, arrangiati, registrati e mixati da Matteo, per un disco che gli appartiene più di ogni altra cosa e che racconta le sue emozioni. Per farvi un’idea di chi stiamo parlando e di cosa sia capace, ascoltate la sua “Edonista” dall’album “Tachicardia”. E poi provate a staccarvi da lui. La nostra musica in futuro è in mani più che sicure.

Altro giro, altro giovane. Helios riesce a dare una melodia alla sua vita, a ciò che vive e alle sue relazioni. Il risultato è un prodotto originale che ti mette il sorriso, con il folk a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Il suo primo singolo si chiama “Afasia” ed è tutto strutturato sugli alti e bassi dettati da musica e voce.

Il suo primo album avrà un sound eclettico, con le sonorità provenienti da tutto il mondo: dall’elettronica alla musica tribale africana, passando per il brit rock. La sua “Afasia” riuscirà a trascinarvi e a farvi respirare aria di libertà. La stessa che Helios mette nella sua musica e che si prepara a portare in giro con il suo primo disco: “#SonoNoioso”.

Una vita per la musica, dalla Spagna all’Ariston passando per festival e premi. Tanta gratitudine, un amore incondizionato per quelle note che ormai scandiscono i suoi giorni e la necessità di raccontare esperienze e ricordi. Nell’articolo di oggi, Patrizia Laquidara è l’artista con più strada alle spalle, nel vero senso della parola. Ha anche raccolto molto, togliendosi soddisfazioni e raggiungendo traguardi che sono oggi la cornice di “Cantautrice Scalza”, suo ultimo progetto.

Ricorda Carmen Consoli per vocalità e temi abbracciati, ma Patrizia Laquidara intende farsi strada da sola, senza accostamenti. Così come è riuscita a trovare la sua dimensione, assaporando l’essenza della musica in ogni angolo del suo mondo. Settembre ricchissimo di buona musica e piacevoli scoperte per Musicraiser, dove il feedback di chi ascolta arriva dritto all’animo degli artisti, mettendoli a loro agio nel coltivare i sogni più belli.

