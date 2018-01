Myles Kennedy tour 2018, una data a Milano ad aprile

A poco più di un mese dalla data di uscita del suo album solista prevista a marzo, Myles Kennedy conferma un tour Europeo e una data in Italia per un unico concerto ai Magazzini Generali di Milano, il 4 aprile 2018.

Il cantante e chitarrista degli Alter Bridge nonché membro effettivo dei Conspirators assieme a Slash, aveva annunciato l’inizio di avventura solista con l’uscita, prevista per marzo, di “Year Of The Tiger”. Il tour, chiamato “2018 Storyteller Solo Tour” sarà caratterizzato da set acustici e, nelle prime date annunciate in europa, sta collezionando un sold out dopo l’altro.

Di seguito il dettaglio della data e della messa in vendita dei biglietti:

Myles Kennedy tour 2018

04 aprile 2018 – Milano, Magazzini Generali

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerti: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €30,00

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 del 31 Gennaio su www.ticketone.it

