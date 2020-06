Si intitola Myriam il singolo di debutto di Denise Battaglia

E’ disponibile da oggi, venerdì 19 giugno 2020, “Myriam“, il singolo di debutto della cantautrice romagnola Denise Battaglia, prodotto da Giovanni ‘Giuvazza’ Maggiore, chitarrista e produttore di Finardi e già collaboratore, tra gli altri, di Levante, Morgan e Manuel Agnelli.

“Myriam” è il frutto di un lungo e tortuoso percorso interiore di autoanalisi, che l’artista descrive in questi termini: “Myriam nasce da una forte analisi introspettiva e dall’esigenza di raccontare uno dei molti frutti di quel lavoro attraverso l’unione di sonorità evocative ed estratti di racconti mitologici rivisitati. Il brano è un invito a perseguire e proseguire la ricerca del proprio vero sé. Ho sognato di immergermi nelle impenetrabili acque del mio inconscio, accogliendo come necessaria la battaglia che ne sarebbe conseguita, per poi riemergere e tornare sulla terra ferma più consapevole di ciò che sono realmente. Allo stesso tempo cercavo un suono autentico, che parlasse del vero e del rapporto che mi lega a questa terra. Il tema centrale del brano ripropone un mantra in lingua ebraica tratto dal libro dell’Esodo che, tradotto, significa io sono colui che sono. Perché qualsiasi cosa tu sia è degna di essere“.

