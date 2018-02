Nameless Music Festival 2018, la line up definitiva

È stata finalmente annunciata la line up definitiva della sesta edizione del Nameless Music Festival che andrà in scena dall’1 al 3 giugno 2018 a Barzio (Lecco). Dopo il grande successo del 2017 con 30.000 presenze, migliaia di appassionati, spinti dalla passione per l’EDM e non solo, avranno nuovamente modo di radunarsi nell’area di 45.000 mq che il festival occupa nella perla della Valsassina.

Sul Main stage si esibiranno quattro headliner internazionali: Armin Van Buuren, habitué delle folle oceaniche e in vetta alle classifiche per 5 anni consecutivi, Axwell e Ingrosso, duo di fama internazionale autore dei prodotti musicali più forti degli ultimi anni, Steve Angello, protagonista della scena musicale dance dal sound inconfondibile e Don Diablo, dj e producer olandese tra i amati del mondo, con oltre 250 serate nell’ultimo anno e decine di produzioni e remix all’attivo. Tra gli altri artisti che suoneranno sul main stage anche, Brohug, D.O.D, Jax Jones, Kungs, Lucas & Steve, Merk & Kremont, Salvatore Ganacci, NGHTMRE, San Holo, SDJM, Sunnery James & Ryan Marciano, Vini Vici, Droeloe, EDMMARO.

Il Radio 105 stage invece è dedicato alla musica hip hop e vedrà tre protagonisti alternarsi durante la 3 giorni di musica: Fabri Fibra, Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

Una delle novità di questa sesta edizione è il Nameless Chalet. L’idea nasce dagli afterparty che spontaneamente venivano improvvisati dagli artisti ospiti nelle passate edizioni: da Alesso ai Delayers nel 2016 a Crookers nel 2017, i particolari camerini, le casette di legno tipiche dell’ambiente montano, hanno visto il clima di festa continuare fino al mattino, tanto che “la casetta” di Nameless è diventata un nuovo palco. Quest’anno il Namelesse Chalet si presenterà totalmente rinnovato nell’allestimento e negli spazi, musicalmente invece sarà il palco della musica house.

