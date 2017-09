NBA 2K18, presentazione e press day

È uscito oggi, 15 settembre 2017, NBA 2K18 il nuovo titolo sportivo sviluppato da Visual Concepts, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC. La versione per Nintendo Switch, invece, sarà disponibile dal 17 ottobre 2017.

Durante la presentazione alla stampa sono state illustrate le nuove modalità della versione attesissima da appassionati di basket e non. Tra le più evidenti, balza sicuramente all’occhio “Vita di quartiere”. Si tratta di una straordinaria esperienza, mai vista all’interno di un titolo del genere. Qui il giocatore potrà muoversi liberamente nel quartiere in stile Gta, ovviamente senza sparare alla gente. Sarà quindi possibile andare dal barbiere, andare dal tatuatore, sfidare i giocatori al campetto, comprare i vestiti e via dicendo. Un’esperienza a 360 gradi, differente per ogni giocatore.

Ospiti della presentazione: il rapper Emis Killa (un suo brano è inserito all’interno della colonna sonora) e il difensore del Milan Alessandro Romagnoli. Ai due è stato chiesto di raccontare le loro esperienza di vita di quartiere. Tra domande strampalate e senza senso tutto sommato se la sono cavata bene. Unica “pecca” non sapevano una mazza di Nba e di basket in generale. È andato tutto liscio fino a quando non gli è stato chiesto quale fosse la loro squadra preferita. Nell’imbarazzo generale, se ne sono usciti con un “Mi piacciono i Lakers per i colori”. In quel momento la conferenza è finita e si è passati a mangiare e soprattutto a provare il gioco.

Ho avuto il piacere di fare una partita contro un tale di nome Matteo. Io con i Minnesota Timberwolves e lui con i Chicago Bulls. Il livello di realismo è assurdo. Il gioco è così reale che ho passato i primi 5 minuti a guardare così tanto i dettagli dei giocatori che mi sono dimenticato di giocare. Infatti ho perso una cosa come tantissimo a pochissimo. Nba 2k anche quest’anno non ha rivali.

