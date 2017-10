Ci sono attese musicali che pesano, per qualcuno, come la notte prima degli esami. Ci sono attese musicali che parimenti, racchiudono l’adrenalina ed eccitazione propria di quell’incontro che avverrà tra poche ore. Così il countdown dei minuti che scorrono segna il battito. Il ritorno dei Negramaro con “Fino all’imbrunire”, apripista di quello che sarà il nuovo disco in uscita il 17 novembre, ha toccato entrambi i punti. Sì perché la band pugliese aveva lasciato i fan, e critica, in sospeso, con una domanda implicitamente formulata: La rivoluzione sta arrivando? Una domanda a cui è arrivato il momento di dare una risposta, e se “Fino all’imbrunire” non può esser una prova schiacciante, sicuramente, rappresenta un buon indizio.

La rivoluzione è arrivata. Sì, perentoria e senza tanti giri di parole. C’è l’elettronica, presente, ma non assordante, morbida compagna delle note cantate. La direzione musicale, tuttavia, risulta esser pesata, misurata e coscienziosamente scelta. Dimentichiamoci l’utilizzo ingombrante e arrabattato dell’elettronica, in vetta a molte playlist. “Fino all’imbrunire” è forse la dimostrazione lampante che se la materia la si conosce e la si studia da vicino, le formule funzionano tutte. C’è il fraseggio della strofa che ricorda il rap, un genere così vicino che poteva esser così distante se non calibrato. Eppure studio e coerenza anche qui.

La rivoluzione è arrivata. Sì perentoria e senza tanti giri di parole. Ci sono parole che vanno ascoltate e comprese. C’è la capacità di toccare i pensieri senza per forza urlarli. C’è la capacità di guardare oltre il proprio orticello, davanti casa. C’è la capacità di non cadere nel facile qualunquismo. La penna di Giuliano Sangiorgi si sente, vivida che scorre tra considerazioni di vita, della tendenza a ricordarsi solo le cose finite bene e ad aver tempo di pensare solo a far male. C’è la memoria delle “storie da cortile”, del ritorno all’essenza, del ricucire le ferite. La rivoluzione è arrivata. Sì perentoria e senza tanti giri di parole. E non resta altro che attendere il 17 novembre.

Comments

comments