Negramaro tour 2018, i prezzi dei biglietti dei concerti

Dopo la pubblicazione del primo singolo “Fino all’imbrunire” c’è molta attesa per il nuovo album dei Negramaro in uscita il 17 novembre. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi, intanto, ha ufficializzato le date del tour 2018. Sei concerti negli stadi che partiranno il 24 giugno da Lignano Sabbiadoro. Da lunedì 23 ottobre 2017 sono aperte le prevendite su TicketOne, di seguito i prezzi dei biglietti.

Negramaro tour 2018, i prezzi dei biglietti

24 giugno 2018 – Stadio Comunale G. Teghil, Lignano Sabbiadoro

Tribuna Coperta Numerata: 51,75 euro

Tribuna VIP Numerata: 51,75 euro

Tribuna Numerata: 46,00 euro

Prato Gold: 46,00 euro

Prato Intero: 41,40 euro

Tribuna Scoperta Non Numerata: 41,40 euro

Tribuna Coperta Visione Limitata Numerata: 51,75 euro

27 giugno 2018 – Stadio San Siro, Milano

Primo Anello Rosso Numerato: 57,50 euro

Secondo Anello Rosso Numerato: 51,75 euro

Prato Gold: 51,75 euro

Prato Intero: 46,00 euro

Primo Anello Verde Numerato: 46,00 euro

Primo Anello Blu Numerato: 46,00 euro

Secondo Anello Verde Numerato: 41,40 euro

Secondo Anello Blu Numerato: 41,40 euro

Terzo Anello Rosso Numerato: 39,10 euro

Terzo Anello Verde Numerato: 34,50 euro

Terzo Anello Blu Numerato: 34,50 euro

30 giugno 2018 – Stadio Olimpico, Roma

Tribuna Monte Mario Centrale Numerata: 57,50 euro

Tribuna Monte Mario Numerata: 48,30 euro

Prato Gold: 51,75 euro

Prato Intero: 46,00 euro

Distinti Nord Ovest Numerati: 43,70 euro

Distinti Sud Ovest Numerati: 43,70 euro

Curva Nord Numerata: 36,80 euro

Curva Sud Numerata: 36,80 euro

5 luglio 2018 – Stadio Adriatico G. Cornacchia, Pescara

Prato Gold: 51,75 euro

Prato Intero: 46,00 euro

Curva Sud Non Numerata: 36,80 euro

Curva Ospiti Non Numerata: 34,50 euro

Tribuna Adriatica Numerata: 46,00 euro

Tribuna Majella Coperta Numerata: 57,50 euro

Tribuna Majella Non Numerata: 51,75 euro

8 luglio 2018 – Stadio San Filippo, Messina

Tribuna A GOLD Numerata Intero: 57,50 euro

Tribuna A Numerata: 46,00 euro

Prato Gold: 46,00 euro

Prato Intero: 41,40 euro

Tribuna B Numerata: 41,40 euro

Tribuna C Numerata: 41,40 euro

Tribuna Ospiti Non Numerata: 34,50 euro

13 luglio 2018 – Stadio Via del Mare, Lecce

Primo Settore Tribuna Coperta Sup/Inf Num: 51,75 euro

Secondo Settore Tribuna Coperta Sup/Inf Num: 46,00 euro

Tribuna Est Superiore/Inferiore Num: 41,40 euro

Prato Gold: 51,75 euro

Prato Intero: 46,00 euro

Curva Nord Non Numerata Intero: 41,40 euro

Comments

comments