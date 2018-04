Negrita Tour 2018, annunciate le date estive

01.07 RIMINI, Rimini Park Rock- Park Ovest Rimini Fiera 05.07 NICHELINO (TO), Stupinigi Sonic Park – Palazzina Di Caccia 07.07 VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero 08.07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival 13.07 GENOVA, Porto Antico 18.07 BRESCIA (BS), Parco della Loggia 19.07 REGGIO EMILIA, Lime Space 21.07 GAVORRANO (GR), Teatro delle Rocce 26.07 MAJANO (UD), Festival di Majano 27.07 MIRANO (VE), Mirano Summer Festival 09.08 PESCARA, Teatro Monumento d’Annunzio / Ente Manifestazioni 13.08 FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli 15.08 LECCE, Piazza Libertini 17.08 REGGIO CALABRIA, Piazza Duomo 19.08 TAORMINA (ME), Teatro antico Taormina

Le prevendite per tutti gli show saranno aperte da mercoledì 18 aprile.

I Negrita hanno confermato questa mattina la prima tranche di date del loro prossimo tour estivo . Più di quindici concerti nell’arco di un mese e mezzo, con altre date che verranno annunciate prossimamente, che li vedrà esibirsi in numerosi open air in tutta Italia, tra i quali spicca il Castello Scaligero di Villafranca di Verona e il Teatro Antico di Taormina.

