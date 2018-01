Nek, Max, Renga, la scaletta dei concerti del tour 2018

– Bis – Laura non c’è Vivendo adesso Come mai Fatti avanti amore Nuova luce Nord sud ovest est / Tieni il tempo

Duri da Battere Cambio direzione Se io non avessi te Gli anni Meravigliosa Unici Nessun rimpianto A un isolato da te Sei Fantastica Sei solo tu Sei grande Il mio giorno più bello nel mondo Se telefonando Guardami amore Hanno ucciso l’uomo ragno Era una vita che ti stavo aspettando

L’inedito trio che raccoglie indiscussi protagonisti della musica italiana degli ultimi venticinque anni, dopo aver inciso l’inedito Duri da battere e aver riarrangiato tre cavalli di battaglia come Gli anni, Il mio giorno più bello nel mondo e Fatti avanti amore, si dedicherà ad un tour nei palazzetti che partirà, dopo l’anteprima di Jesolo, da Bologna il prossimo 20 gennaio 2018 .

Con la data zero di Jesolo al Pala Arrex del 18 gennaio 2018, prende il via il tour di Max Pezzali , Nek e Francesco Renga . Di seguito la scaletta del concerto.

