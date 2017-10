Il tour di Niall Horan farà tappa in Italia per ben due concerti nel 2018. L’ex One Direction si esibirà il 6 maggio all’Unipol Arena di Bologna e il 7 al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito, le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti.

Ricordiamo che i biglietti saranno disponibili dal 12 ottobre in presale esclusiva e da venerdì 13 libera vendita su TicketOne .

Niall Horan tour 2018, i prezzi dei biglietti

Bologna – Unipol Arena, 6 maggio

Prezzi biglietti:

Platea Numerata: € 51,75

Tribuna Telescopica numerata: € 51,75

Gradinata numerata: € 46

Tribuna Sud Numerata: € 41,40

Milano – Mediolanum Forum, 7 maggio

Prezzi biglietti:

Platea Numerata: € 51,75

Tribuna A numerata: € 51,75

Anello B numerato: € 46

Anello C numerato: € 41,40

Pacchetti Vip per entrambe le date

Pacchetto Meet & Greet: € 340

comprende:

– Un biglietto numerato di primo prezzo per vedere il concerto di Niall Horan

– Incontro con Niall Horan e possibilità di fare una foto insieme a lui

– Accesso esclusivo al Soundcheck di Niall Horan prima dello show

– Sessione di domande e risposte di gruppo con Niall Horan dopo il soundcheck

– Poster autografato realizzato esclusivamente per i possessori del pacchetto Meet & Greet (limitato e numerato)

– Pass laminato commemorativo

Pacchetto Soundcheck: € 179

comprende:

– Un biglietto numerato di primo prezzo per vedere il concerto di Niall Horan

– Accesso esclusivo al Soundcheck di Niall Horan prima dello show

– Sessione di domande e risposte di gruppo con Niall Horan dopo il Soundcheck

– Pass laminato commemorativo

