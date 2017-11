Nic Cester, esce il 3 novembre l’esordio solista dell’ex voce dei Jet

È un gran bel disco “Sugar Rush”, l’esordio solista con cui Nic Cester, ex voce dei Jet, la band australiana di “Are You Gonna Be My Girl”, torna sulle scene dopo sei lunghi anni di silenzio.

Anticipato dai singoli “Psichebello” e “Eyes On The Horizon”, l’album, in uscita venerdì 3 novembre 2017, è di quelli che non ci si aspetta. Prodotto da Jim Abbiss (Adele, Arctic Monkeys e Queens Of The Stone Age), il disco, più che altro, batte bandiera italiana. Registrato da Tommaso Colliva tre le Officine Meccaniche di Milano e gli Air Studios di George Martin a Londra, “Sugar Rush”, infatti, è il prodotto dell’incontro della strepitosa voce rock di Nic Cester (australiano, ma con i nonni di origine veneta, tra Pordenone e Treviso, e oggi di stanza in Italia) e la maestria strumentale dei Calibro 35, con cui ha inciso tutte le tracce del disco. Dal vivo invece ad accompagnarlo sarà niente meno che The Milano Elettrica, band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati, di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna. E live, questo disco, che abbiamo avuto l’occasione di ascoltare in anteprima in uno showcase acustico nella cornice del Sixième Bistro, ristorantino milanese di cui Nic è socio, promette di suonare davvero forte.

Ma andiamo con ordine, visto che le date live probabilmente arriveranno solo nel 2018. Si diceva del carattere inedito di quest’album, che si distanzia da quanto proposto in passato da Cester. Mantenendo in primo piano la pasta unica della sua voce, infatti, l’artista australiano mette la firma su un lavoro tanto raffinato, quanto vario per arrangiamenti e gusto melodico. Nelle dodici tracce di “Sugar Rush” c’è un gustoso mix di soul, blues e colonne sonore italiane vintage, che a uno sguardo ravvicinato esplodono in una galassia di suggestioni musicali difficilmente unificabili in una sola opera. E invece! In questo disco ci sono il sapore delle colonne sonore di James Bond con tutta la loro opulenza, accanto allo sperimentalismo ritmico prog dei Goblin; il southern soul, gomito a gomito con le più moderne suggestioni tropicalia; lo swing e le chitarre crunch dei The Roots qua, spruzzate di elettronica alla luce degli Air di “Premiers Symptômes” là. E ancora, il suono degli anni d’oro della Albert Productions, accenni disco e ritmi voodoo, il tutto impacchettato tra atmosfere intime e groove da baraccio fumoso.

Maestosi anche i Calibro, che fuori dalla loro comfort zone regalano fondamenta solidissime alla voce di Cester. Da ascoltare!

